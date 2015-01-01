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समस्या:पेंशन न मिलने से पेंशनधारक हो रहे परेशान

शाहाबाद2 घंटे पहले
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वृद्ध, विकलांग, विधवा व अन्य पेंशन पर आश्रित पेंशनधारक भारी परेशानी झेलने पर विवश हैं। पिछले 3 माह से नगर के अनेक पेंशनधारकों को पैंशन नहीं मिल पाई है। नगरपालिका प्रधान बलदेवराज चावला ने कहा कि पेंशनधारक भ्रमित होकर बार-बार नगरपालिका के चक्कर काट रहे हैं जबकि नगरपालिका का पैंशन देने से कोई संबंध नहीं है। पेंशन जिला समाज कल्याण विभाग से संबंधित है।

चावला ने कहा कि अनेक परिवारों की आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं है तथा उनका गुजारा पेंशन से ही चलता है। ऐसे में समय पर पेंशन न मिलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड 12 के पार्षद पति राकेश गर्ग ने बताया कि उनके वार्ड में लगभग 60 प्रतिशत लोगों की अभी तक पेंशन नहीं आई है।

पेंशन न आने के कारण पार्षदों को भी परेशानी हो रही है क्योंकि पेंशन धारक सुबह से ही उनके निवास पर पेंशन के बारे में पता करने आते हैं। उन्होंने कहा कि अनेकों बार पार्षदों को जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी पड़ती है। वार्ड नं. 10 के पार्षद ललित भार्गव ने कहा कि उनके वार्ड में भी अनेक लोग पेंशन न मिलने से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार एक तरफ तो सोशल डिस्टेंसिंग व बिना वजह बाहर न निकलने के निर्देश जारी करती है परंतु दूसरी ओर समय पर पेंशन न आने के कारण वृद्धों एवं अन्य पेंशनधारकाें को बार-बार बैंक के चक्कर लगाने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

वार्ड 15 के माेहल्ला सैंदा, स्टेशन माजरी, वार्ड 10 के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, वार्ड 12 के शनि मंदिर, रणजीत नगर में रहने वाले अनेक लोगों की पिछले 3 माह से पेंशन नहीं आई। जीत राम, कुलदीप, शांति, चरणजीत, रघुबीर, सुक्खा, कपिल व कुलदीप ने बताया कि वह अनेक बार बैंक में पेंशन पता करने बारे चक्कर लगा चुके हैं। बैंक में जाने पर उन्हें कहा जाता है कि नगरपालिका कार्यालय से अपनी पेंशन का पता करें। लोगों ने बताया कि दीपावली पर लोगों को उम्मीद थी कि सरकार त्याेहार का सीजन होने के कारण उन्हें समय पर पेंशन देगी लेकिन पेंशन न आने के कारण उन लोगों की दीपावली भी फीकी पड़ गई। नपा प्रधान बलदेवराज चावला, पार्षद ललित भार्गव एवं पार्षद पति राकेश गर्ग ने मांग की है कि सरकार अविलंब पेंशनधारकों की पेंशन जारी करें।

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