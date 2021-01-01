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कार्यक्रम:लोगों को किया जा रहा खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूक

कुरुक्षेत्र3 घंटे पहले
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फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से फूड सेफ्टी आन वील्स कार्यक्रम के तहत फूड सेफ्टी वैन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसमें शहर के दुकानदारों एवं ग्राहकों को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया।

इस दौरान कई लोगों ने खाने-पीने की वस्तुओं के सैंपलों की चेकिंग भी करवाई। वहीं शहर के दुकानदारों एवं ग्राहकों में भी कार्यक्रम को लेकर उत्साह देखा गया। फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉ. संदीप ने बताया कि एफएसएसएआई के तहत प्रदेश में पांच मोबाइल फूड वैन हैं जो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों को खाने-पीने के सामान के प्रति सुरक्षा को लेकर जागरूक कर रही हैं।

बुधवार को थानेसर में दो दिवसीय कार्यक्रम के तहत दुकानदारों एवं ग्राहकों को जागरूक किया है तथा दुकानदारों को समझाया कि वह अपनी दुकानों पर सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। क्योंकि कई बार खाने-पीने की वस्तुओं को अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो उन पर मक्खियों के कारण हानिकारक कीटाणु आ जाते हैं जिस कारण उससे बीमारियां बढ़ जाती है। इसलिए दुकानदारों को चाहिए कि वह अपनी दुकानों पर एवं रेहड़ियों पर सफाई का विशेष ध्यान रखें। वैन में 20 रुपए में खाने वाली वस्तुओं के टेस्ट भी कर रहे हैं जिनकी रिपोर्ट 15 से 20 मिनट में आ जाती है।

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