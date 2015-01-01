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परिवहन:हर शहर में बसों पर लगे विनायल प्रिंट से लोगों को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का संदेश

कुरुक्षेत्र4 घंटे पहले
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दिल्ली-चंडीगढ़ और हरियाणा के प्रत्येक जिले में हरियाणा रोडवेज की बसों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव-2020 का संदेश लाखों लोगों तक पहुंचेगा। इस संदेश को प्रदेश के सभी जिलों के साथ-साथ आसपास के राज्यों तक पहुंचाने का काम सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा विभिन्न माध्यमों से किया जा रहा है। इस महोत्सव को लेकर जन संपर्क विभाग के महानिदेशक पीसी मीणा के आदेशानुसार दिल्ली-चंडीगढ़ के साथ-साथ प्रत्येक जिले की 10-10 बसों पर विनायल प्रिंट लगवाए गए हैं।

इतना ही नहीं, दिल्ली व चंडीगढ़ सहित सभी जिलों में कुल 145 होर्डिंस पर गीता महोत्सव से संबंधित प्रचार-प्रसार सामग्री के फ्लैक्स को लगवाया गया है। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव-2020 का आयोजन कोरोना वायरस के कारण वर्चुअल और ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है। इस महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 21 से 25 दिसंबर तक चलेंगे। इससे पहले के वर्षों में गीता महोत्सव में हर वर्ष देश-विदेश से लाखों लोग शिरकत करने के लिए पहुंचते थे। ऐसे मौके पर प्रशासन के समक्ष लोगों को वायरस से बचाने और गीता महोत्सव के धार्मिक और आध्यात्मिक पहलू को लेकर आयोजन करना एक बड़ी चुनौती है।

इसलिए सरकार, प्रशासन और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का एक लक्ष्य रहा कि गीता महोत्सव का आयोजन धार्मिक और आध्यात्मिक पहलू से किया जाए। इन कार्यक्रमों के साथ देश-विदेश के लोगों को जोड़ने के लिए वर्चुअल, ऑनलाइन और सोशल मीडिया का सहारा लिया जाए। इस अहम विषय को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रचार-प्रसार ही सबसे सशक्त माध्यम बना। इस कार्य को सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग द्वारा बखूबी किया जा रहा है। जन सम्पर्क विभाग हरियाणा के महानिदेशक पीसी मीणा के आदेशानुसार गीता महोत्सव से सम्बन्धित ऑनलाइन कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करने के लिए दिल्ली-चंडीगढ़ के साथ-साथ प्रत्येक जिले में 10-10 बसों पर विनायल प्रिंट लगाए गए हैं।

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