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क्राइम:ढाई लाख का शटरिंग का सामान लेकर व्यक्ति फरार

शाहाबाद2 घंटे पहले
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किराए पर शटरिंग देने वाले एक व्यक्ति से एक युवक लगभग ढाई लाख रुपए का सामान लेकर चंपत हो गया। पुलिस को दी अपनी शिकायत में हरभजन सिंह गांव पट्टी शहजादपुर ने बताया कि उसकी गांव कलसानी अड्डा पर शटरिंग की दुकान है। वह शटरिंग का सामान किराया पर देता है।

6 नवंबर को उसकी दुकान पर राजेश वासी गांव तंगौर नाम का लड़का आया और अपने मकान के लेंटर के लिए 87 प्लेट, 10 गाटर 12 फुट, सफेदा बल्ली 13,100 गुटके और 2 पानी के ड्रम एक छोटा हाथी में लोड करके गांव तंगौर का पता देकर ले गया।

हरभजन ने बताया कि जब उसने राजेश को फोन किया तो वह उसे कहने लगा कि उसने ऊपरी मंजिल पर कार्य शुरू कर दिया है और उसका लेंटर डालना है इसलिए यह सामान करीब 20 दिन के लिए और चाहिए। उसके बाद राजेश ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया। राजेश नाम का वह व्यक्ति नाम, पता गलत लिखवाकर उससे 2.50 लाख रुपए शटरिंग का सामान ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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