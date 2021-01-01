पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

चौकी की स्थापना:10 साल बाद रेलवे स्टेशन पर स्थापित हुई पुलिस चौकी

शाहाबाद3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

लगभग 10 साल के बाद रेलवे स्टेशन पर पुनः पुलिस चौकी की स्थापना हुई है। चौकी की स्थापना से नगर निवासियों ने खुशी का इजहार किया है। हेल्पर्स के प्रधान तिलक राज अग्रवाल ने बताया कि सोसाइटी पिछले लंबे समय से रेलवे स्टेशन पर पुलिस चौकी स्थापित करने के लिए प्रयासरत थी।

उन्होंने बताया कि शाहाबाद में बहुत लंबे समय तक रेलवे पुलिस की चौकी स्थापित थी, लेकिन लगभग 10 वर्ष पूर्व इस चौकी को बंद कर दिया था। पुलिस चौकी के बंद होने से नगर निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। रेलवे प्लेटफार्म लंबा होने के कारण लोगों को चोरी आदि का डर सताता था। वही रात्रि के समय अंधेरे में यात्रियों को किसी अनहोनी का भय बना रहता था।

चौकी स्थापित होने से रेलवे स्टेशन पर होने वाले अपराधों में कमी आएगी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना की स्थिति में या आत्महत्या की स्थिति में पुलिस टीम को कुरुक्षेत्र से आने में घंटों लग जाते थे। जिससे हेल्पर की टीम को दुर्घटना पीड़ितों को सहायता पहुंचाने में भारी परेशानी होती थी। क्योंकि पुलिस टीम के आने से पूर्व शव को भी नहीं उठाया जा सकता था।

जीआरपी क्षेत्र के थाना प्रभारी जोगिंदर सिंह ने बताया कि शाहबाद रेलवे स्टेशन पर स्थापित पुलिस चौकी में एएसआई गुरदेव सिंह ने नए प्रभारी के तौर पर कार्यभार संभाला है। जबकि बाल किशन और रंजीत सिंह सहायक अधिकारी के रूप में तैनात रहेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि पुलिस चौकी स्थापना होने से रेलवे स्टेशन पर होने वाले अपराधों में कमी आएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser