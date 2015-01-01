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बढ़ रहा प्रदूषण स्तर:जिले का प्रदूषण स्तर पहुंचा 325 के पार, सांस व दमा के रोगी न निकलें बाहर

कुरुक्षेत्र3 घंटे पहले
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कुरुक्षेत्र | किसानों द्वारा धड़ल्ले से जलाई जा रही पराली।
  • किसान पराली जलाने से नहीं आ रहे बाज, 15 दिन में आए 742 मामले, पिछले सीजन में आए थे महज 72

जिले का प्रदूषण स्तर सुधरने का नाम नहीं ले रहा। इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसान हैं। फसल कटाई के बाद बचें अवशेषों में किसान आग लगा रहे हैं। आगजनी के बढ़ रहे मामलों के कारण प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा हैं। जिलेभर में अभी तक कृषि विभाग ने 814 पराली जलाने के मामले पकड़े हैं। बता दें कि पिछले साल महज 72 किसानों पर ही पराली जलाने के तहत कार्रवाई हुई थी। इस बार आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले कई गुणा बढ़ गया हैं। शहर में गुरुवार की सुबह धुआं-धुआं हो गया। सुबह स्मॉग की चादर ने शहर को ढंक लिया। हवा में नमी 23 प्रतिशत रही। इस कारण प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ने लगा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 325 पहुंच गया।

जो मानक से 3 गुना अधिक है। जो खतरनाक श्रेणी में आता है। किसान खेतों में पराली जला रहे हैं। प्रदूषण बढ़ने का यह सबसे बड़ा कारण है। दिन में हवा की गति भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। हवा की गति कम होने से प्रदूषक कण वातावरण में एक ही जगह पर ठहर गए हैं। माैसम विशेषज्ञों की माने तो 15 नवंबर तक स्थिति में सुधार की संभावना नहीं बन रही है। 15 नवंबर के बाद ही तापमान में कमी आएगी। हवा में नमी की मात्रा बढ़ने पर राहत मिल सकती है।

किसान नहीं आ रहे पराली जलाने से बाज

कृषि उप निदेशक प्रदीप मिल ने बताया कि इस बार जिलेभर में पराली जलाने के 814 मामले सामने आ चुके हैं।पराली जलाने की सैटेलाइट से लोकेशन मिल रही हैं। लोकेशन ट्रेस होने के बाद विभाग उक्त किसानों पर कार्रवाई कर रहा हैं। प्रदीप मिल ने बताया कि विभाग ने अभी तक किसानों पर करीब साढ़े पांच लाख की पैनलटी डाली हैं। इसके साथ ही किसानों को हिदायत दी गई है कि अगली बार पराली जलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

स्माॅग के साथ मिला फाॅग, विजिबिलिटी हुई 200 मीटर

पिछले 10 दिनों से हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। स्माॅग के साथ फाॅग मिल जाने के कारण सुबह से रात तक धुआं छा रहा है। इस कारण लोगों को आंखों में जलन होने लगी। सांस लेना मुश्किल हाे गया। गुरुवार सुबह 10 बजे हालात यह रहे कि विजिबिलिटी करीब 200 मीटर की थी। गुरुवार को सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 325 तक पहुंच गया था। सुबह लाेग साेकर जागे ताे आसमान में धुंध थी। लाेग समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह फाॅग है या स्माॅग। शाम तक यह प्रदूषण बढ़ता ही गया।

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