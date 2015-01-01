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कोरोना की दूसरी वेव की आशंका:10 दिन बाद पहुंची रेपिड टेस्ट किट, अब पॉली क्लिनिक में होंगे फ्री कोरोना टेस्ट

कुरुक्षेत्र2 घंटे पहले
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  • स्वास्थ्य विभाग ने 22 जगह बनाए सैंपल कलेक्शन सेंटर

जिले में कोरोना की दूसरी वेव की आशंका को देखते हुए प्रशासन इस पर काबू पाने को माइक्रो प्लानिंग बनाने में जुटा है। जिले में 100 प्रतिशत कांट्रेक्ट ट्रेसिंग के साथ ही रोजाना 2000 सैंपल लेने का टारगेट रखा है, लेकिन यह टारगेट आधा भी पूरा नहीं हो पा रहा। जिले में पिछले करीब दस दिनों से रेपिड एंटीजन टेस्ट किट भी खत्म थी। इस कारण सैंपलिंग प्रभावित हो रही थी।

वहीं डॉक्टर भी इलाज शुरू करने में झिझक रहे थे। अब जिले में रेपिड एंटीजन टेस्ट किट भी पहुंच गई हैं। इन्हें प्राइवेट अस्पतालों में बने कलेक्शन सेंटर पर डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है। अब पॉलीक्लिनिक पर भी टेस्ट : जिले में पहले करीब 20 जगहों पर कोरोना जांच को सैंपल लिए जा रहे थे। अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पॉलीक्लिनिक पर भी यह सुविधा शुरू की है।

वहीं गामड़ी स्थित पीएचसी पर भी सैंपलिंग शुरू की है। बता दें कि जिले में करीब 12 सरकारी अस्पताल व सीएचसी व पीएचसी पर यह सुविधा है। वहीं दस प्राइवेट अस्पतालों में भी नि:शुल्क सैंपल लिए जा रहे हैं। फ्री सैंपल उन्हीं लोगों के लिए जाते हैं, जो संदिग्ध केस हैं। स्वस्थ्य व्यक्ति को सैंपलिंग के लिए फीस चुकानी होगी।

रोजाना दो हजार टेस्ट करने का रखा लक्ष्य
जिले में दिवाली से पहले से ही रेपिड एंटीजन टेस्ट किट खत्म थी। इसे लेकर भास्कर ने प्रमुखता से समाचार भी प्रकाशित किया था। रेपिड किट खत्म होने से डेडिकेटिड व प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना संदिग्ध मरीजों का इलाज शुरू करने में भी डॉक्टर हिचक रहे थे। उन्हें आरटी पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट के लिए कम से कम 48 घंटे तक इंतजार करना पड़ता था। खैर अब स्वास्थ्य विभाग को रेपिड किट मिल गई हैं। सिविल सर्जन डॉ. सुखबीर सिंह ने भी इसकी पुष्टि की। डॉ. सिंह के मुताबिक रेपिड टेस्ट किट सरकार की तरफ से ही मुहैया कराई जा रही हैं। इसकी लोकल स्तर पर खरीद नहीं की जाती। पिछले कुछ दिनों में रेपिड किट की कमी थी, जोकि अब दूर हो गई है। यह नहीं बता सकते कि जिले को कितनी रेपिड टेस्ट किट मिली हैं। डीसी शरणदीप कौर ने माइक्रो प्लान तैयार करने के साथ ही रोजाना दो हजार टेस्ट करने का लक्ष्य दिया था, लेकिन यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा। शुक्रवार को भी टारगेट के आधे से कम 903 टेस्ट हुए। रेपिड किट मिलने से रेपिड एंटी जन टेस्ट जरूर बढ़े। शुक्रवार को 179 के रेपिड टेस्ट हुए। जबकि 724 के आरटी पीसीआर टेस्ट हुए। बता दें कि जिले में अब तक 127931 टेस्ट हो चुके हैं। इनमें से 119583 सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। फिलहाल 1024 सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग है।

182 मरीज घरों में आइसोलेट, एक्टिव केस 295
जिले में शुक्रवार को भी 38 और संक्रमित केस मिले। अब तक 7324 संक्रमित जिले में मिल चुके हैं। बता दें कि अक्टूबर में संक्रमितों की संख्या में कमी आई थी, लेकिन सर्दी बढ़ने के साथ नवंबर में संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। सिविल सर्जन डॉ. सुखबीर सिंह के मुताबिक जिले में शुक्रवार को 95 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव मिली। जिस पर उन्हें अस्पतालों से डिस्चार्ज किया। अब तक 6921 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। अब जिले में एक्टिव केस घटकर 295 हो गए हैं। इनमें से 182 मरीज घरों में ही आइसोलेट हैं।

इन अस्पतालों में फ्री सैंपल की सुविधा
प्राइवेट अस्पतालों में बालाजी आरोग्यम अस्पताल, अग्रवाल नर्सिंग होम, राधाकृष्ण अस्पताल, बीएस हार्ट केयर, ललित ईएनटी , विर्क ईएनटी, अतुल और शाहाबाद में आदेश मेडिकल कॉलेज, मीरीपीरी अस्पताल, सिदार्थ् अस्पताल एंव पिहोवा में सरस्वती मिशन अस्पताल में फ्री सैंपल सुविधा है। एलएनजेपी अस्पताल, सभी सीएचसी और गामडी पीएचसी एवं पॉलीक्लिनिक में फ्री सैंपल लिए जा रहे हैं। रेपिड एंटीजन किट टेस्ट के लिए जहां 550 रुपए फीस है। वहीं आरटी पीसीआर टेस्ट के लिए 900 रुपए चुकाने होंगे।

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