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दो साल बीते:20 साल पूरे कर चुके नगर परिषद की दुकानों के किराएदारों को मालिकाना हक मिलने का इंतजार

कुरुक्षेत्र2 घंटे पहले
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  • एक भी दुकानदार को नहीं मिला लाभ, विधायक बोले- अधिकारियों को दिए हैं निर्देश

करीब दो साल पहले सरकार के फैसले के अनुसार 20 साल से अधिक समय से नप की दुकानों में किराएदार के तौर पर बैठे दुकानदारों को मालिकाना हक देने का फैसला नप ने लिया था।

थानेसर में फिलहाल यह पालिसी अभी दावों तक ही सीमित है। सरकार की इस पॉलिसी पर खरा उतर रहे नप के किराएदारों से भास्कर ने बातचीत की तो इच्छुक दुकानदारों द्वारा फाइलें जमा कराए डेढ़ साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी दुकानदार को मालिकाना हक नहीं मिला है।

पॉलिसी अच्छी, लेकिन जल्द दें लाभ

शास्त्री मार्केट स्थित नप की दुकान के किराएदार रामनारायण का कहना है, पॉलिसी अच्छी है। दो साल पहले प्रशासन की ओर से नप की दुकानों के किराएदारों को मालिकाना हक देने संबंधी पॉलिसी की घोषणा की थी। उसी दौरान उन्होंने दुकान का मालिकाना हक पाने को लेकर सभी औपचारिकताएं पूरी कर फाइल जमा करवाई थी। आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया।

जल्द दें मालिकाना हक

नप के किराएदार कश्यपदेव का कहना है, उन्होंने दुकान का मालिकाना हक पाने को लेकर फाइल जमा करवाए साल से अधिक समय बीत चुका है। पिछला किराया भी पूरा जमा करवा सभी औपचारिकताएं पूरी कर चुके हैं। जब भी नप में संपर्क करते हैं, तो फाइलें अंडर प्रोसेस बताया जाता है।

विधायक से भी मिले थे, जल्द मालिकाना हक का दिया आश्वासन

दुकानदार विशाल कुमार, संजय ढींगड़ा और अमरजीत सिंह का कहना है, इस संबंध में विधायक सुभाष सुधा से भी दुकानदार मिल चुके हैं। विधायक ने जल्द हक दिलाने का आश्वासन दिया था।

20 साल पूरे कर चुके किराएदारों को कलेक्टर रेट पर मिलना है मालिकाना हक

बता दें सरकार की इस पॉलिसी के अनुसार जो दुकानदार 16 अगस्त 2018 तक 20 साल का समय बतौर किराएदार पूरा कर चुके हैं। ऐसे दुकानदारों को कलेक्टर रेट पर दुकान दी जानी है। शहर में नगर परिषद की 417 दुकानें हैं। इनमें से 30 से अधिक दुकानें कोर्ट केस में उलझी हैं। वहीं कइयों का किराया बेहद कम है। कलेक्टर रेट पर बेचने से अच्छी खासी आमदन होगी।

चल रहा प्रोसेस, करा रहे वेरिफिकेशन : ईओ

नप ईओ रविंद्र कुहाड़ का कहना है, किराएदारों को मालिकाना हक देने के लिए नप गंभीरता से प्रोसेस आगे बढ़ा रही है । चार जनवरी को हुई नप हाउस की बैठक में भी इस संबंध में प्रस्ताव पास किया जा चुका है। जिन दुकानदारों ने आवेदन किया है, उनकी फाइलों की वेरिफिकेशन कराई जा रही है। इसके बाद नियमानुसार दुकानदारों को मालिकाना हक दिया जाएगा।

जल्द औपचारिकताएं पूरी कराएं : विधायक

विधायक सुभाष सुधा का कहना है, सरकार की पॉलिसी पर खरा उतरने वाले दुकानदारों को जल्द से जल्द लाभ मिल सके। इसे लेकर नप अधिकारियों को फाइलों की औपचारिकताएं पूरी करा जल्द प्रोसेस आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही इच्छुक दुकानदारों को मालिकाना हक मिलेगा।

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