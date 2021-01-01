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रोड शो:किसानों के समर्थन में मंगलवार को रोड शो

कुरुक्षेत्र2 घंटे पहले
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तीन कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में कुरुक्षेत्र के युवा मंगलवार को रोड शो निकालेंगे। इसके लिए युवा मंगलवार को सुबह थीम पार्क में इकट्ठा होंगे और अपने-अपने वाहनों पर सवार होकर पिपली तक रोड शो करेंगे। रोड शो के लिए अधिक से अधिक लोगों को जुटाने के लिए युवाओं ने रविवार को कई गांवों का दौरा किया।

किरमिच और हथीरा में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विकास बलाही ने कहा कि देशभर के किसान तीन कृषि आंदोलनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन कृषि कानूनों के लागू होने पर अनाज मंडियां बंद हो जाएंगी।

अनाज मंडियां बंद होने से व्यापारी और मजदूरों को रोजगार छिन जाएगा। मौके पर मोनू, सुखा गोदारा, सतबीर जालखेड़ी, दीनू किरमिच, संदीप, अक्षय हथीरा, मनीष चिब्बा, हरप्रीत और अशोक घनघस मौजूद रहे।

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