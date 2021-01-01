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परिवहन सेवा:रोडवेज विभाग लंबे व लोकल ग्रामीण रूटों पर भी चलाएगा बसें

कुरुक्षेत्र7 घंटे पहले
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फरवरी माह में गांवों के साथ लोकल एवं लंबे रूटों पर बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। कोरोना की वैक्सीन आने के बाद अब सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को पूरी तरह से बहाल किया जा रहा है।

रोडवेज की तरफ से फरवरी से कई रूटों पर पूरी संख्या में बसों का संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। कई रूटों पर सेवाएं बहाल हो चुकी है, लेकिन अब लॉकडाउन से पूर्व की स्थिति के अनुसार ही बसों का संचालन किया जाएगा। ऐसे में डिपो की जो बसें खड़ी हैं, उनको भी रूट पर उतारा जाएगा।

कोविड की वजह से सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर भी अच्छा खासा असर पड़ा है जिसके कारण रोडवेज प्रबंधन को तमाम रूटों पर बसों की संख्या में कटौती करनी पड़ी थी। बसों में कोविड नियमों की पालना करते हुए पूरी संख्या में यात्रियों को बैठाने की छूट के बाद काफी हद तक सुधार हुआ है लेकिन अभी तक कोरोना के मामले आने के बाद यात्रियों के मन में भय कायम है।

चूंकि अब वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो चुका है और संक्रमण के मामलों में भी लगातार कमी आ रही है। रोडवेज की तरफ से भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को पूरी तरह से बहाल करने का निर्णय लिया है। प्रबंधन ने डिपो महाप्रबंधकों को बेड़े में शामिल बसों को रूट पर संचालित करने का निर्देश दिया है। पहले सभी टाइम चलाने की बजाय उनमें यात्रियों की संख्या के अनुसार कटौती की हुई थी, लेकिन अब सभी बसों का संचालन प्रारंभ किया जा रहा है।

फिलहाल जिला में चल रहे किसान आंदोलन की वजह से डिपो के चंडीगढ़, जयपुर रूट सर्वाधिक प्रभावित चल रहे हैं। अब पूरी संख्या में बसों के संचालन की छूट के बाद चंडीगढ़ के लिए वाया आईएसबीटी से केएमपी होते हुए संचालन का रूट तैयार किया है।

रोडवेज महाप्रबंधक रविंद्र पाठक ने कहा की जयपुर के लिए भी बदले रूटों के अनुसार बसों का संचालित किया जा रहा है। यहां पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं रोडवेज ने उन ग्रामीण रूटों पर भी बसों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है जहां पर अभी सुबह-शाम ही बसें चल रही है।

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