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सफाई व्यवस्था:स्वीपिंग मशीनों से नहीं साफ हो रहे सेक्टर, अब सेक्टरों को चकाचक बनाने के लिए तैयार किया मॉडल प्लान

कुरुक्षेत्र4 घंटे पहले
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  • विधायक ने शहर के सभी सेक्टरों में सफाई व्यवस्था बनानेे के लिए टेंडर जारी करने के दिए आदेश

शहर के सभी सेक्टरों को चकाचक करने के लिए मॉडल प्लान तैयार किया गया है। इस प्लान के तहत सेक्टरों में टिप्पर लगाकर डम्पिंग प्वाइंट से कचरा उठाया जाएगा। घर-घर से गीला और सूखा कचरा अलग-अलग करके एकत्रित किया जाएगा। गलियों और सड़काें की नियमित रूप से सफाई की जाएगी। इस मॉडल प्लान को अमलीजामा पहनाने के लिए नगर परिषद के अधिकारी को टेंडर जारी करने के आदेश दिए हैं। विधायक सुभाष सुधा ने गुरुवार को सेक्टर 7 आवास कार्यालय पर नगर परिषद के अधिकारियों की बैठक बुलाई। इससे पहले विधायक सुभाष सुधा व नगर परिषद की अध्यक्षा उमा सुधा ने शहर में चल रहे स्वच्छता अभियान को लेकर फीडबैक ली।

रिपोर्ट के आधार पर तमाम बिंदुओं पर अधिकारियों से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान यह तथ्य सामने आए कि मशीनों के जरिए सेक्टरों की सफाई व्यवस्था सही प्रकार से नहीं हो पा रही है। इसलिए सेक्टरों में कर्मचारियों के माध्यम से ही सफाई व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि सेक्टरों की सफाई व्यवस्था मेनूयल तरीके से ही करवाई जाए और इसके लिए बाकायदा मॉडल प्लान भी तैयार किया जाए।

बनाया नया प्लान

विधायक ने कहा कि शहर के सभी सेक्टरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए मॉडल प्लान तैयार किया गया है। इस प्लान के तहत सेक्टरों की गलियों, सड़काें और डम्पिंग स्थलों की पूर्णत: सफाई की जाएगी। इसके लिए अलग से टिप्पर लगाए जाएंगे तथा घर-घर से गीला और सूखा कचरा अलग-अलग करके एकत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही जहां लोग गंदगी के ढेर लगाते हैं वहां पर विशेष फोकस रखा जाएगा। इसके साथ ही नियमित रूप से कचरा डालने वाले लोगों की पहचान भी की जाएगी। अगर फिर भी नहीं मानें तो नगर परिषद चालान भी कर सकती है। उन्होंने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी रविन्द्र सिंह कुहाड़ को सेक्टरों की सफाई के लिए टेंडर जारी करने के आदेश भी दिए हैं। मौके पर नप अध्यक्षा उमा सुधा, कार्यकारी अधिकारी रविन्द्र सिंह कुहाड़, लेखा अधिकारी मनोज चहल, सीएसआई रुप रविन्द्र सिंह बिश्नोई व सीआई संजय समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

नप अध्यक्षा ने लिया जायजा

नगर परिषद की अध्यक्षा उमा सुधा ने शहर के विभिन्न सेक्टरों में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों को आदेश भी दिए कि टेंडर जारी होने के बाद सेक्टरों में गंदगी नजर नहीं आनी चाहिए। टेेंडर की प्रक्रिया शीघ्र अति शीघ्र पूरी की जाए। इससे पहले प्रत्येक सेक्टर का निरीक्षण करके सेक्टर अनुसार प्लानिंग तैयार की जाए। डम्पिंग स्थलों को चिन्हित करके इन स्थलों को सुंदर बनाने का प्रयास करें।

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