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प्रतियोगिता:वुशू के 24 किलो वर्ग में कुरुक्षेत्र के तनिष्क ने गोल्ड हासिल किया

कुरुक्षेत्र2 घंटे पहले
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  • हरियाणा वुशू संघ की ओर से सेक्टर-8 में 2 दिवसीय राज्य प्रतियोगिता शुरू

हरियाणा वुशू संघ की ओर से रविवार को सेक्टर 8 अंबेडकर भवन में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय वुशू प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिसका शुभारंभ सांसद नायब सैनी ने किया, वहीं भाजपा नेता कृष्ण बजाज और अंबेडकर सभा कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष डाॅ. आरबी लांग्यान विशिष्ट अतिथि रहे और अध्यक्षता वुशू संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र कश्यप माजरी ने किया। संघ के महासचिव संतोष पासवान ने बताया कि प्रतियोगिता में हरियाणा के 16 जिलों से सब जूनियर, जूनियर व सीनियर भार वर्ग के 200 महिला एवं पुरुष खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।

पासवान ने बताया कि प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियाें का चयन राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। मुख्यातिथि सांसद नायब सैनी ने खिलाड़ियाें से ईमानदारी से खेलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेल मानव जीवन का अहम अंग है। इनके बिना मानव जीवन संपूर्ण नहीं।

मौके पर डाॅ. अर्जुन पासवान, सुदेश पाल बिट्टू, शिव कुमार गुप्ता, ललित चावला, मदन लाल रंगा, रामकुमार रंबा, सिरसा के जिला सचिव रामेश्वर, हिसार की जिला सचिव अनिता कुमारी, अंबाला की जिला सचिव प्रीति, करनाल के जिला सचिव मनप्रीत, झज्जर के जिला सचिव अरुण, पंचकूला के जिला सचिव विजय कुमार, सोनीपत के जिला सचिव मनोज देसवाल और यमुनानगर के जिला सचिव शिवम पासवान, सन्नी मेहरा, प्रेम ठाकुर, अक्षय कुमार, आकाश चौहान पिपली व आयुष चौहान मौजूद रहे।

पहले दिन इन खिलाड़ियों ने जीते पदक

सब जूनियर (लड़के) 24 किलो भार वर्ग में कुरुक्षेत्र के तनिष्क ने गोल्ड, करनाल के कमल ने सिल्वर और पानीपत के अभी ने कांस्य पदक जीता। सब जूनियर (लड़के) 24-28 किलो भार वर्ग में कुरुक्षेत्र से विकास प्रथम, कुरुक्षेत्र से अद्वितिक शर्मा द्वितीय, यमुनानगर के शुभम तृतीय एवं मानविक चतुर्थ स्थान पर रहे।

वही 28-32 किलोग्राम प्रतियोगिता मेें कुरुक्षेत्र के अभी ने पहला, कुरुक्षेत्र के हिमांशु ने दूसरा, सोनीपत के यतिक ने तीसरा और कुरुक्षेत्र के यश राणा ने चौथा स्थान हासिल किया। इसी तरह वुशू की ताऊ और ताउडू प्रतियोगिता में करनाल से गुरविंंद्र ने पहला, जयविंद्र और देवांश ने दूसरा, कुरुक्षेत्र के पंकज ने तीसरा स्थान हासिल किया।

इसी तरह ताउडू प्रतियोगिता में कुरुक्षेत्र के अजय ने पहला, विकास और राहुल पाल ने दूसरा और सूरजमल ने तीसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में टेक्निकल चेयरमैन पंकज खन्ना, रेफरी शुभम धीमान, निर्णायक मंडल में राहुल, प्रीति, मिन्नत पाल व गौरव मलिक शामिल रहे।

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