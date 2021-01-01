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टेंडर:कैथल-कुरुक्षेत्र मार्ग के विस्तार की टेक्निकल बिड खुली, आज अलाॅट होगा टेंडर

कुरुक्षेत्र7 घंटे पहले
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  • कुरुक्षेत्र-कैथल मार्ग का अटका काम अब पूरा होने की उम्मीद जगी

कुरुक्षेत्र-कैथल मार्ग का अटका काम अब पूरा होने की उम्मीद जगी है। नए सिरे से इसके टेंडर निकाले गए हैं। अगले महीने के पहले ही हफ्ते में नई फर्म को काम अलाॅट हो जाएगा। इसकी टेक्नीकल बिड की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

बता दें कि कैथल-कुरुक्षेत्र विस्तारीकरण प्रोजेक्ट करीब डेढ़ साल से अधर में लटका हुआ है। पहले टेंडर हासिल करने वाली फर्म बीच में ही काम को छोड़ चुकी है। उक्त फर्म के खिलाफ पीडब्ल्यूडी ने आर्बिटेशन में केस फाइल किया हुआ है। उसकी प्रतिभूति राशि भी जब्त करने की तैयारी है। प्रोजेक्ट के अधर में लटका होने के मुद्दे को भास्कर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया जिसके बाद नए टेंडर में तेजी दिखाई गई।

नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया : पहले कैथल-कुरुक्षेत्र मार्ग को चौड़ा करने के लिए लार्ड शिवा फर्म ने कांट्रेक्ट हासिल किया था। इस पर करीब 12 करोड़ रुपए खर्च होने थे। दोनों तरफ से सड़क को चौड़ा किया जाना है लेकिन लार्ड शिवा फर्म ने काम शुरू करने के कुछ ही दिन बाद काम अधर में छोड़ दिया जिस पर पीडब्ल्यूडी बीएंडआर ने उसका टेंडर कैंसिल कर दिया। इसके बाद नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू की।

जिसका रेट सबसे कम होगा, उसे ही मिलेगा टेंडर

अब चार फर्मों ने उक्त सड़क को चौड़ा करने के लिए टेंडर भरा हुआ है। टेंडर 22 जनवरी को खुल चुका है। इसके बाद टेक्नीकल व फाइनेंशियल बिड की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। 28 जनवरी को टेक्निकल बिड की प्रक्रिया पूरी की गई। अब चारों में से जिस फर्म का रेट सबसे कम होगा, उसे टेंडर अलाॅट किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी सूत्रों के मुताबिक सोमवार को फाइनेंशियल बिड की प्रक्रिया पूरी कर टेंडर अलाॅट किया जाएगा। इसके बाद अगले महीने से ही काम भी शुरू हो जाएगा।

7 से 10 मीटर होगी सड़क

बता दें कि कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग पर 15 किमी का हिस्सा कुरुक्षेत्र सीमा में आता है। कुरुक्षेत्र व कैथल पीडब्ल्यूडी अलग-अलग इसे अपने हिस्से में चौड़ा करेंगे। कुरुक्षेत्र में 15 किमी तक सड़क को सात मीटर से बढ़ाकर दस मीटर किया जाएगा। दोनों तरफ इसे तीन मीटर और बढ़ाया जाएगा। गौरतलब है कि इस सड़क पर रोजाना 20 हजार से ज्यादा वाहनों का दबाव रहता है। ऐसे में सड़क को फोरलेन करने की मांग पिछले लंबे समय से हो रही है।

थर्ड गेट सिक्सलेन प्रोजेक्ट भी है छोड़ा

बता दें कि लार्ड शिवा फर्म के पास ही पहले थर्ड गेट पिपली सिक्सलेन प्रोजेक्ट था। सितंबर 2018 में फर्म ने यहां काम भी शुरू किया था लेकिन बाद में काम बीच में छोड़ दिया। इसके बाद काम सबलेट कर दूसरे ठेकेदार को दिया। उसने भी देरी व पैनल्टी को देखते हुए काम छोड़ दिया जिसके बाद सिक्सलेन प्रोजेक्ट को भी नए सिरे से टेंडर अलाटॅमेंट हुई।

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