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मेटेरियल की गुणवत्ता पर उठे सवाल:ज्योतिसर तीर्थ पर अर्ध निर्मित इमारत का छज्जा गिरा

ज्योतिसर3 घंटे पहले
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ज्योतिसर तीर्थ परिसर में कृष्णा सर्किट के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर उस समय सवाल उठने लगे हैं। यहां दो माह पहले तैयार हुई एक अर्ध निर्मित बिल्डिंग का छज्जा अपने आप ही गिर गया। अधिकारी अब ऐसी किसी घटना से इनकार कर रहे हैं। अधिकारियों व कर्मचारी अलग-अलग तर्क दे रहे हैं। आनन-फानन में दोबारा से छज्जा बनाया जा रहा है।

अब मौके पर इसी छज्जे को पुनः बनाने के लिए शटरिंग भी हो चुकी थी। जब इस विषय में पीडब्ल्यूडी के तीर्थ परिसर में मौजूद एक जेई और एसडीओ दहिया से बात की तो इन अधिकारियों ने इस बात को सिरे से ही खारिज कर दिया। बोले कि यहां पर तो कोई छज्जा था ही नहीं, लेकिन अब बनाने के लिए शटरिंग की गई है। लेकिन दो दिन पहले ही इस बिल्डिंग का पूरब दिशा की तरफ का छज्जा उस समय अपने आप ही गिर गया जब इस पर टेपर बनाने के लिए मिट्टी डाली गई।

छज्जे की चौड़ाई करीब साढ़े तीन फीट और लंबाई करीब 40 फुट होगी जोकि 8 एमएम के करीब बनाया गया था। सरकार द्वारा बनवाए जा रहे करीब 200 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में इस प्रकार की खामी और फिर उसे छुपाने के प्रयास करना इस प्रोजेक्ट में लगने वाले मेटेरियल की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। उक्त विषय में बात करने पर ज्योतिसर के स्थानीय लोगों का कहना था कि अभी तो कुल काम का चौथा हिस्सा काम हुआ है। ग्रामीण पुष्पेंद्र शर्मा, मनोज राणा, मार्केट एसोसिएशन के प्रधान रमन भारद्वाज आदि ने कहा इस प्रकार की लापरवाही की सरकार को जांच करवानी चाहिए। ताकि आने वाले समय में यह प्रोजेक्ट भली-भांति पूरा हो सके।

अधिकारियों के अलग-अलग तर्क
पीडब्ल्यूडी के एसडीओ दहिया ने बताया कि यहां पर तो कोई छज्जा पहले था ही नहीं, लेकिन अब बनाया जाएगा। वही एक अन्य कर्मी सतीश से पूछने पर पता चला कि इस छज्जे की बनावट में कुछ कमी थी। जिसके चलते खुद ही इसको तुड़वा कर दोबारा बनवाया जा रहा है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने नाम न छापने की बात पर कहा की जब यह छज्जा गिरा उस समय उन्होंने देखा कि लेंटर से निकले सरियों पर दो मजदूर भी लटक रहे थे। जो उस समय छज्जे पर मिट्टी डालने का काम कर रहे थे। गनीमत रही दोनों बच गए।

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