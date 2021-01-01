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मौसम:तीन दिन और रहेगा मौसम साफ, उसके बाद दो दिन बारिश की संभावना

कुरुक्षेत्र2 घंटे पहले
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तीन दिन ओर मौसम साफ रहेगा। उसके बाद एक बार फिर से मौसम बदलाव होगा। मौसम विशेषज्ञों ने गुरुवार व शुक्रवार को बारिश की संभावना जताई है। बता दें कि तीन चार दिन से मौसम साफ था। सूर्य देव की तेज चमक के कारण वातावरण में गर्माहट बढ़ने लगी थी।

सप्ताहभर में तापमान में 5 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई थी। रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 18 डिग्री व न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा। मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव से बुजुर्ग व बच्चें बीमारी की चपेट में आने लगे हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि किसानों को गेहूं व बेल वाली फसलों में हल्का पानी लगाने की सलाह दी जा रही है।

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