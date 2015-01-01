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योग प्रशिक्षण कैंप:दूसरे चरण के योग शिविर का योग परिषद के प्रांतीय समन्वयक ने किया निरीक्षण

कुरुक्षेत्र2 घंटे पहले
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समग्र शिक्षा विभाग एंव हरियाणा योग परिषद् के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुरुक्षेत्र में चल रहे सात दिवसीय पीटीआई, डीपीई व अन्य अध्यापकों के दूसरे चरण के योग प्रशिक्षण कैंप के दूसरे दिन का हरियाणा योग परिषद् के प्रांतीय समन्यवक मदन गोपाल आर्य ने औचक निरीक्षण किया। समस्त प्रतिभागियों को उत्साह पूर्वक प्रशिक्षण के लिए बधाई दी।

उन्होंने बताया कि इस सात दिवसीय प्रशिक्षण कैंप के दौरान अध्यापकों को आसन, प्राणायाम, षटकर्म, आयुर्वेद व प्राकृतिक चिकित्सा का गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कैंप स्थल की सफाई व्यवस्था, भोजन व्यवस्था व अन्य सत्रों का भी मूल्यांकन किया। उन्होंने कहा कि योग से व्यक्ति को उपयोगी बनता है। यह जीवन जीने की कला है। इसलिए हमें इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने विभिन्न अध्यापकों से शिविर के बारे में फीडबैक भी लिया।

अध्यापकों ने बताया कि हरियाणा सरकार व हरियाणा योग परिषद् ने शारीरिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाकर बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया। योग के माध्यम से विद्यार्थी सामाजिक, आर्थिक,मानसिक व शारीरिक रुप से मजबूत बनेंगे तथा उनका बौद्धिक विकास होगा। इसके साथ साथ विद्यार्थियों की सोच सकारात्मक बनेगी। उन्होंने बताया योग के माध्यम से बच्चों में संयम व सहनशीलता की भावना का विकास होगा जिससे वे गलत कार्य करने बचेगें। इस कैम्प में स्वीता रानी, बाला देवी, रोहताश कुमार व कमल किशोर मुख्य योग शिक्षक के रुप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आयुष विभाग योग विशेषज्ञ मनजीत कुमार भी योग क्रियाएं करवाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस शिविर में भारत स्वाभिमान हरियाणा, सुखानन्द फाउंडेशन व आयुष विभाग का भी अहम सहयोग है। शिविर के संयोजक पालाराम ने सबका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भारत स्वाभिमान जिला प्रभारी कुलवंत सिंह, एईओ मनोज कुमार, विरेंद्र कुमार, कुलदीप, सुरेन्द्र कुमार,उदयपाल, रेखा, अनिता, सुमन रानी, कमलेश, प्रियंका, रितू रानी, मिनाषी, अंजु, राजेश, महाबीर विक्रमपाल सहित विभिन्न विद्यालयों के सैकड़ों पीटीआई व डीपीई उपस्थित थे।

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