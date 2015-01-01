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कोविड-19:फिर डराने लगे कोरोना के बढ़ते आंकड़े, एक की मौत, 65 नए मिले संक्रमित

कुरुक्षेत्र3 घंटे पहले
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  • दिनभर में 747 ही सैंपल लिए गए, 31 मरीज हुए एक ही दिन में ठीक

जिले में एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े बढ़ते दिख रहे हैं। इस हफ्ते से रोजाना संक्रमित केस बढ़ रहे हैं। गुरुवार को भी जिले में 65 संक्रमित केस मिले। 31 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे। उधर एक और कोरोना मरीज की मौत हो गई। बता दें कि सितंबर में तेजी के बाद कोरोना संक्रमितों की रफ्तार अक्टूबर में आकर धीमी हुई थी, लेकिन नवंबर में फिर से इसमें बढ़ोत्री होने लगी है। गुरुवार को 65 केस मिले। अब तक 6893 केस मिल चुके हैं।

31 ने हराया कोरोना

जिला सिविल सर्जन डॉ. सुखबीर सिंह ने कहा कि कुरुक्षेत्र से 31 मरीजों को एक ही दिन में ठीक होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया है। कुरुक्षेत्र में कोरोना वायरस से संक्रमित अब तक 6394 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं।

कोरोना से युवक की मौत

कोरोना की वजह से मौत मामलों पर भी अक्टूबर में गिरावट रही। इससे लग रहा था कि कोरोना जल्द काबू आ जाएगा, लेकिन कइयों के लिए यह प्राणघातक साबित हो रहा है। अब एक और मरीज की कोरोना से मौत हो गई। गांव रुडकी निवासी 35 वर्षीय युवक को कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव होने पर अस्पताल में भर्ती किया था। बाद में उसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अब तक जिले में 105 मरीजों की मौत हो चुकी है।

747 की हुई जांच

जिले में रोजाना 1700 सैंपल का लक्ष्य हासिल नहीं हो पा रहा। गुरुवार को भी 747 ही सैंपल हो पाए। अभी तक लिए गए 117553 में से 110206 सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव मिली है। गुरुवार को 65 संक्रमित केस मिलने से एक्टिव केस का आंकड़ा भी बढ़ गया। अब जिले 394 एक्टिव केस हो गए हैं। इनमें से 265 मरीज घरों में आइसोलेट हैं।

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