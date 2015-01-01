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ठगी:सस्ता सोना दिलाने का झांसा देकर लेक्चरर दंपती से ठगों ने हड़पे 30 लाख रुपए, केस

कुरुक्षेत्र16 मिनट पहले
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फाइल फोटो।

दो ठगों ने लोगों एक लेक्चरर दंपती से सस्ता सोना दिलाने और विदेश भेजने का झांसा देकर 30 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। जब न सोना मिला और न पैसा वापस मिला तो पीड़ित पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है। जांच सेक्टर सात चौकी प्रभारी रामस्नेही को सौंपी है। शिकायतकर्ता राजबीर सिंह निवासी कैथल ने बताया कि वह सरकारी पोलिटेक्निक शेरगढ़ कैथल में लेक्चरर है।

जबकि पत्नी नवनीत कौर भी लेक्चरर के पद पर नरड़ में कार्यरत है। सस्ते सोने के मामले को शरीफगढ़ के ठग राजेश कैंडी से भी जोड़ कर देखा जा रहा है। कैंडी के ज्यादातर शिकार कैथल के हैं। कैथल में उसके आगे आगे एजेंट बने हुए थे। जोकि लोगों को सस्ता सोना दिलाने का झांसा देकर पैसा हड़पते थे। सोना दिलाने का दिया झांसा: वीरेंद्र कुमार निवासी कैथल में रेडीमेड की दुकान है।

उसका व उसकी पत्नी का वीरेंद्र की दुकान पर आना-जाना था। फरवरी 2018 में वीरेंद्र ने कहा कि उसका मित्र संजय कुमार निवासी कैथल सस्ता सोना देता है। उसे भी सोना दिला देगा। उसने संजय से फोन पर बातचीत करवाई। संजय ने उन्हें पुराना बस अड्डा कुरुक्षेत्र स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में मिलने के लिए कहा। मार्च 2018 में वे लोग उससे मिले। बातचीत के दौरान सौदा तय होने पर वह अपने मित्र सुनील कुमार सरोहा निवासी सेक्टर-7 के मकान में ले गया था। यहां पर उससे पांच लाख रुपए लिए। इसके बाद में खाते से पांच लाख रुपए और निकलवाकर दिए।

फिर विदेश भेजने का झांसा: कई दिन चक्कर कटवाने के बाद भी सस्ता सोना नहीं दिया। बाद में उनसे कहा कि सोने वाली डील सिरे नहीं चढ़ सकती। आरोपियों ने उनसे कहा कि वह चाहे तो उसे व उसकी पत्नी को यूएसए भिजवा सकते हैं। बताया कि कई लोगों को वे विदेश भेज चुके हैं। विदेश भेजने के लिए उनसे 20 लाख रुपए और ले गए, लेकिन आज तक यूएसए नहीं भिजवा सके। बाद में उन्हें अहसास हुआ कि उनके साथ ठगी की जा रही है। इस पर उसने अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन आरोपियों ने पैसा लौटाने से भी इंकार कर दिया।

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