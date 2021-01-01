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सुविधा:द्रोणाचार्य स्टेडियम के साथ खाली पड़ी भूमि पर बनेगा वेलोड्रम

कुरुक्षेत्र2 घंटे पहले
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  • 32 करोड़ से इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट के हिसाब से तैयार होगा वेलोड्रम, सरकार ने दी हरी झंडी

जिले में वेलोड्रम बनाने को लेकर काफी समय से घोषणाएं हो रही हैं। तीन जगह पहले ही बदली जा चुकी हैं, लेकिन वेलोड्रम हकीकत नहीं बन पाया। खैर अब वेलोड्रम को लेकर जगह का चुनाव हो चुका है। विधायक सुभाष सुधा ने दावा किया कि वेलोड्रम कुरुक्षेत्र सिटी में ही बनेगा। बता दें कि खेलमंत्री संदीप सिंह वेलोड्रम जहां पिहोवा एरिया या पिहोवा रोड पर बनवाने के इच्छुक हैं।

वहीं विधायक शहर में बनाना चाहते हैं। इसे लेकर जगह का चुनाव नहीं हो पा रहा था। कुछ समय पहले खेल विभाग व मंत्री ने पिहोवा रोड पर वेलोड्रम के लिए जगह भी देखी थी, लेकिन अब उक्त जगह को भी छोड़ दिया है। विधायक के मुताबिक वेलोड्रम द्रोणाचार्य स्टेडियम के पास खाली पड़ी जगह पर तैयार होगा।

इंटरनेशनल लेवल का होगा वेलोड्रम : द्रोणाचार्य स्टेडियम के साथ खाली पड़ी जमीन पर 35 करोड़ रुपए की लागत से साइक्लिंग वेलोड्रम का निर्माण किया जाएगा। इस वेलोड्रम में इंटरनेशनल स्तर की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस स्टेडियम का निर्माण करने के लिए जर्मनी जैसे देशों की भी सहायता ली जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार ने हरी झंडी दी है। सुधा बुधवार को विभिन्न प्रोजेक्ट को लेकर अधिकारियों से फीडबैक ली।

हॉकी एस्ट्रोटर्फ और इंडोर स्टेडियम के लिए बजट मंजूर

उन्होंने कहा कि थानेसर हलके को खेल हब के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। अभी हाल में ही राज्य सरकार ने 7 करोड़ रुपए खर्च करके द्रोणाचार्य स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण किया है। स्टेडियम के कार्यालय का भी नवीनीकरण किया है।

इसके साथ ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हॉकी एस्ट्रोटर्फ और इंडोर स्टेडियम के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि मुहैया करवाई है। अब मुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों से द्रोणाचार्य स्टेडियम के साथ लगती खाली जमीन पर साइक्लिंग वेलोड्रम का निर्माण किया जाएगा।

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