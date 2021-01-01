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एक्सटेंशन:श्रीकृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. बलदेव को मिली दो साल की एक्सटेंशन

कुरुक्षेत्र7 घंटे पहले
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श्रीकृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के कुलपति डॉ. बलदेव कुमार को अपनी पहली टर्म खत्म होने से पहले ही दो साल की एक्सटेंशन मिल गई है। राजभवन की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी की गई है। डॉ. बलदेव को एक मार्च 2018 को पहली टर्म मिली थी जोकि 28 फरवरी 2021 तक है। वे यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति हैं।

डॉ. बलदेव ने एक्सटेंशन मिलने पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आयुष यूनिवर्सिटी को बेहतर बनाने की दिशा में काम जारी रखेंगे। इसके साथ ही अपने आगामी कार्यकाल में उनका फोकस गांव फतुहपुर में बन रही यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग के निर्माण में तेजी लाने का रहेगा। ताकि यूनिवर्सिटी के लिए बेहतर भवन स्थापित हो सके। वर्तमान में श्रीकृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी के अंडर प्रदेशभर के 11 कॉलेज हैं।

प्रदेश में पहली बार पीजी और पीएचडी शुरू : डॉ. बलदेव के कार्यकाल में श्रीकृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी में प्रदेश में पहली बार आयुर्वेद के पांच कोर्सेज में पीजी शुरू की गई। वहीं नौ और विभागों में इसी सत्र से पीजी कोर्सेज शुरू करवाए जाएंगे।

इसके साथ ही प्रत्येक विभाग में पीएचडी कोर्सेज भी शुरू करवाए। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी में रिसर्च एंड इनोवेशन विभाग और योग विभाग की स्थापना की गई। डॉ. बलदेव ने बताया कि श्रीकृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल में पहले रोजाना की ओपीडी बढ़ाने का लक्ष्य रहेगा।

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