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तेजी से बढ़ता प्रदूषण:सुबह टहलना हो सकता है नुकसानदेह जिले का एक्यूआई पहुंचा 340 के पार

कुरुक्षेत्र3 घंटे पहले
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इस समय लोगों को अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने की जरूरत हैं। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ बढ़ता प्रदूषण लोगों की सेहत बिगाड़ सकता हैं। धान सीजन के चलते हवा में प्रदूषण की मात्रा दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। अब जैसे-जैसे तापमान कम हो रहा है, वैसे-वैसे वायु प्रदूषण भी खतरनाक स्तर तक पहुंचने लगा है। शनिवार को हवा में पीएम 2.5 की मात्रा हवा में 340 तक दर्ज की गई।

वायु प्रदूषण का यह स्तर उन लोगों के लिए खतरनाक है जिन्हें दमा संबंधी बीमारी हैं। प्रदूषण से जिला अस्पताल में नेत्र रोग व सांस संबंधी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। आंखों में जलन के सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। वहीं राते ठंडी हो रही है। स्मॉग छाने लगा है। अगर कुछ दिन ऐसे ही हालात रहे और हवा खराब हो सकती है। दीपावली के आस पास प्रदूषण का स्तर और बढ़ेगा जिससे लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ेगी। दीपावली तक यह एक्यूआई 400 तक जा सकता है।

खासकर बुजुर्ग सुबह टहलने से बचें। क्योंकि हवा सघन हो गई है और इस दौरान प्रदूषित कणों की मात्रा अधिक होती है। यह कण फेफड़ों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। धूप निकलने के बाद बाहर निकलें। मास्क या रुमाल जरूर लगाएं। पहले से बीमार लोग दवाई का नियमित रूप से सेवन करते रहें अधिक तकलीफ होने पर चिकित्सक से संपर्क करें। अस्थमा और दमा के मरीज इनहेलर इस्तेमाल करें। जिला अस्पताल के चेस्ट एंड टीबी रोग विशेषज्ञ डॉ. गौरव चावला ने कहा कि शहर में प्रदूषण के कारण सुबह और शाम टहलना नुकसानदेह साबित हो सकता है। पिछले दो दिन से स्थिति ज्यादा खराब है।

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