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आत्मनिर्भरता विषय पर कार्यक्रम:खुद करनी होगी स्वदेशी वस्तुओं के प्रोत्साहन की पहल : प्रो. सचदेवा

कुरुक्षेत्र2 घंटे पहले
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कुरुक्षेत्र | सीनेट हॉल में कार्यक्रम में संबोधित करते सतीश कुमार।
  • केयू के सीनेट हॉल में आठ माह के बाद स्वदेशी से आत्मनिर्भरता विषय पर कार्यक्रम

केयू के सीनेट हॉल में आठ माह के बाद स्वदेशी से आत्मनिर्भरता विषय पर शुक्रवार को कार्यक्रम किया गया। केयू कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि स्वदेश स्वावलंबन न्यास देश में भाईचारे को बढ़ाने व राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए कार्य करता है। स्वदेशी का अर्थ मेड बाय इंडिया होता है यानि जहां 50 प्रतिशत से ज्यादा अधिकार भारतीयों के पास हों।

स्वदेशी वस्तुओं के प्रोत्साहन के लिए धरातल पर अमलीजामा पहनाने की पहल खुद से करनी होगी, उनको खुद के प्रयोग में सबसे पहले स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना होगा। प्रो. सोमनाथ ने कहा कि देश के शीर्ष राजनेताओं, नौकरशाहों व सरकारी कार्यालयों द्वारा स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देकर देश वासियों के सामने मिसाल पेश करनी होगी। कुलपति ने कहा कि नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड को मजबूत करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अभी कुलपतियों की बैठक कर उन्हें भी स्वदेशी को अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में शामिल करने के लिए कहा था।

इसमें स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक सतीश कुमार मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय देश में आत्मनिर्भरता का ऐसा मॉडल तैयार करे जो पूरे भारत में जाना जाए। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से सात जिलों के 5 लाख से अधिक विद्यार्थी जुड़े हैं। विश्वविद्यालय के शिक्षकों को अपने छात्रों के माध्यम से उनके अंदर के कौशल को विकसित कर मंच प्रदान करना चाहिए। ताकि पूरे भारत के लिए वो रोल मॉडल बन सकें। उन्होंने कहा कि स्वदेशी केवल खरीद का विषय नहीं बल्कि इसमें राष्ट्रीयता की भावना निहित है।

सतीश कुमार ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने 5200 वर्ष पूर्व इसी धरा पर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। इसी धरा से ज्ञान की जोत जली थी। कार्यक्रम के अंत में डीन एकेडमिक अफेयर प्रो. मंजुला चौधरी ने सभी का आभार जताया । मंच का संचालन युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग के निदेशक डॉ. महासिंह पूनिया ने किया। डॉ. विनोद कुमार, केडीबी के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा, छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. अनिल वशिष्ठ, आयुष विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव डॉ. कृष्ण जाटियान, प्रो. भगवान सिंह चौधरी, कुटा प्रधान डॉ. परमेश कुमार, युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग के उप-निदेशक डॉ. गुरचरण सिंह, लोकसंपर्क विभाग के उपनिदेशक डॉ. दीपक राय बब्बर मौजूद रहे।

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