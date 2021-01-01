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क्राइम:महिला ने लगाया होटल मालिक पर दुष्कर्म का आरोप, केस दर्ज

कुरुक्षेत्र2 घंटे पहले
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शहर निवासी एक महिला ने एक होटल संचालक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पहले होटल मालिक ने उसके साथ नजदीकी बनाई। इसके बाद बिना उसकी सहमति के जबरन संबंध बनाए। जिससे वह गर्भवती हो गई। अब उसने पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। महिला ने बताया कि उसकी कुछ समय पहले अपने पति से अनबन हो गई थी।

इसके चलते 2015 से मायके में रह रही है। इसी बीच कुरुक्षेत्र निवासी चंद्रभान नामक युवक उनकी कॉलोनी में होटल बनाने लगा। उसका उनके घर भी आना जाना हो गया। एक दिन उसने घर से खाना मंगवाया। जब वह खाना देने गई तो उसने उसको कमरे में बंद कर लिया।

जहां उसकी मर्जी के बिना जबरन संबंध बनाए। इसमें रमेश व काला ने उसका साथ दिया। इससे वह गर्भवती हो गई। इसका पता चलने पर चंद्रभान ने उसका गर्भपात करवा दिया। अब हिम्मत कर आपबीती परिजनों को बताई। जिसके बाद पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है।

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