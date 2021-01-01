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हमला:पिहोवा में सैलून संचालक पर हटाए वर्कर ने साथियों के साथ मिलकर हमला किया, दो पर केस दर्ज

कुरुक्षेत्र2 घंटे पहले
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पिहोवा में सैलून से हटाए गए वर्कर द्वारा अन्य साथियों के साथ मिलकर सैलून संचालक पर हमला कर घायल करने का मामला सामने आया है।

शिकायत पर पुलिस ने पूर्व वर्कर सहित दो युवकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर की जांच शुरू की है। पिहोवा की सिंकदरा कॉलोनी निवासी लाभ सिंह ने पिहोवा सिटी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। उसने अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पर सैलून खोला हुआ है। ऊपरी मंजिल में वह अपने परिवार के साथ रहता है।

सैलून पर सोनू, दीपक व लवदीप तीन वर्कर रखे हुए हैं। 27 जनवरी को किसी बात को लेकर उसने सोनू को सैलून से हटा दिया था। सोनू उसी दिन से उसके साथ रंजिश रख रहा था। दो दिन बाद ही 29 जनवरी की सायं चार युवक सैलून के बाहर गली में आए। उनमें सोनू भी था, वे उसके साथ बातचीत करने लगे। इसी दौरान उक्त युवक उसे गाली देने लगा।

गाली देने से मना किया तो सोनू ने फोन कर अन्य साथियों को बुला लिया और उसके ऊपर लाठी व ईंटों से हमला कर दिया। हमले में उसके पैर की हड्डी टूट गई और वह नीचे गिर गया। शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गए। उसकी पत्नी व दुकान पर काम करने वाले दीपक व लवदीप ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया।

चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सिविल अस्पताल कुरुक्षेत्र रेफर कर दिया। परिजन उसे पिहोवा के ही एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। शिकायत पर पुलिस ने सोनू व प्रदीप के खिलाफ गैर इरादत्तन हत्या, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी सहित कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस लगी है।

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