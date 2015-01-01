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मीटिंग:जिंदल पार्क में हरियाणा कर्मचारी महासंघ संबंधित कर्मचारियों की हुई चुनावी बैठक

लाडवा3 घंटे पहले
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हरियाणा कर्मचारी महासंघ संबंधित ब्लॉक लाडवा की चुनावी बैठक शहर के जिंदल पार्क में जिला प्रधान कृष्ण चौहान की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन जिला सचिव अमरीक सिंह चट्ठा ने किया। बैठक में ब्लॉक थानेसर के प्रधान सरदार गुरमीत सिंह उपस्थित थे। वहीं चुनावी बैठक में हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित सभी विभागीय संगठनों बिजली बोर्ड पब्लिक हेल्थ हरियाणा रोडवेज नॉन टीचिंग स्टाफ यूनियन अध्यापक संघ के पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने बढ़-चढक़र भाग लिया।

चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए जिला प्रधान कृष्ण चौहान ने सहमति से सभी पदों पर नाम मांगे गए। निम्न पदाधिकारियों का पदों पर चयन किया गया। वहीं ब्लॉक प्रधान सरदार गुरविन्द्र सिंह, उप प्रधान सिकंदर सिंह, सचिव कृष्ण दत्त, कोषाध्यक्ष जसबीर सिंह को सहमति पूर्वक चुने गए। वहीं जिला सचिव अमरीक सिंह द्वारा चुने गए पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। जिला प्रधान कृष्ण चौहान ने कहा कि संगठन द्वारा जो मांग पत्र हरियाणा सरकार को सौंपा है।

जायज मांगों को हरियाणा सरकार तुरंत स्वीकृत करें। लागू करने का काम करें अन्यथा सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन को लेकर संगठन ने कमर कस ली है।इस अवसर पर सौरव सिंगला, परमजीत सिंह, अनिल कुमार, जगदीप सिंह, जय नारायण शर्मा, संजीव कुमार, कमलजीत, रवि कुमार, रामकुमार, जगमेल सिंह, अनिल वर्मा, दर्शन सिंह, महेन्द्र सिंह सैनी, कमलजीत सिंह, सतीश कुमार, बबलू राम आदि कर्मचारी उपस्थित थे।

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