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इंटरनेट सेवा बंद करने पर किसान नेता नाराज:किसानों की आवाज को दबा नहीं सकती सरकार: पंजेटा

लाडवा2 घंटे पहले
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किसान नेता जसबीर पंजेटा जैनपुर ने कहा कि सरकार द्वारा जो इंटरनेट सेवा बंद कर किसान आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे साफ है कि सरकार अब किसान आंदोलन से पूरी तरह से डर चुकी है। इसी कारण से अब ओछी हरकतों पर उतर गई है।

उन्होंने कहा कि इंटरनेट सेवा बंद करने से सरकार किसानों की आवाज को दबा नहीं सकती। किसान नेता जसबीर पंजेटा जैनपुर लाडवा अनाज मंडी में रविवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को किसानों द्वारा कोई तिरंगे का अपमान नहीं किया है, किसान व उनके बच्चे सीमा पर तिरंगे की शान में हमेशा दिन-रात अपनी कुर्बानी देने के लिए पहले भी तैयार रहते थे और आगे भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने बिना बात किसानों को 26 जनवरी के तिरंगे अपमान को लेकर बदनाम करने का काम किया है। सरकार के इस प्रकार के मंसूबे किसी भी सूरत में किसान कामयाब नहीं होने देंगे।

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