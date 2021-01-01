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जगह-जगह उखड़ी सड़क:डेढ़ साल इंतजार के बाद बना हेमामाजरा संपर्क मार्ग एक महीने में ही टूटना शुरू

मुलाना2 घंटे पहले
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मुलाना | एक महीने में ही टूटा पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाया गया हेमामाजरा को जाने वाला संपर्क मार्ग। - Dainik Bhaskar
मुलाना | एक महीने में ही टूटा पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाया गया हेमामाजरा को जाने वाला संपर्क मार्ग।
  • पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड एसई बोले- कम तापमान में पैचवर्क का काम नहीं किया जाता

हेमामाजरा संपर्क मार्ग को बने एक माह ही गुजरा है, लेकिन यह जगह-जगह से टूटना शुरू हो गया है। आलम यह है कि इस मार्ग पर जहां जगह जगह बजरी उखड़ गई है, वहीं कई जगह तो बड़े-बड़े गड्ढे भी बन गए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के पूर्व एसई का कहना है कि कम तापमान में बनी सड़कें टिकाऊ नहीं होती। भले ही उसमें पूरा मेटिरियल भी लगा हो।

हेमामाजरा को जाने वाले संपर्क मार्ग का काम काफी लंबे समय से अटका हुआ था। जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

हेमामाजरा के अशविंदर सिंह ने बताया कि 12 दिसंबर को इस मार्ग पर कारपेंटिंग का काम शुरू हुआ था और अधिकतर काम रात के समय में किया गया, लेकिन यह मार्ग अभी से टूटना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि इस सड़क को बनाने में ठेकेदार द्वारा दोयम दर्जे की निर्माण सामग्री प्रयोग में लाई गई है।

सड़क पर जो तारकोल युक्त बजरी की लेयर बिछाई गई है वह बहुत पतली है। हेमामाजरा के बलविंद्र सिंह ने बताया कि इस सड़क का निर्माण कार्य करीब पौने 2 साल पहले शुरू हुआ था। पहले तो ठेकेदार ने सड़क को दोनों ओर से खोद कर छोड़ दिया था, लेकिन जब लोगों ने इस मामले को उठाया तो ठेकेदार ने इस सड़क पर गटका डलवा दिया था, लेकिन गटका भी करीब 8 महीने पड़ा रहा। जब सर्दी शुरू हुई तो ठेकेदार ने इस सड़क पर काम लगाया, लेकिन यह सड़क एक महीना भी नहीं चली।

दुर्घटनाग्रस्त हो रहे दोपहिया वाहन चालक

हेमामाजरा के शेर सिंह ने बताया कि सड़क पर जगह-जगह बजरी उखड़ गई है। इस बजरी के कारण लोगों के दो हिया वाहन फिसल जाते हैं और लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। अशोक मित्तल ने बताया कि अभी दो दिन पहले भी मोटरसाइकिल पर सवार एक दंपति को काफी चोटें आई थी। उनका कहना है कि इस सड़क को बनाने में कोताही बरती गई है। इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए।

कम तापमान में बनी सड़कें टिकाऊ नहीं होती

पीडब्ल्यूडी विभाग से रिटायर्ड एसई आरके कंसल ने बताया कि कम तापमान में बनी सड़कें टिकाऊ नहीं होती। दिसंबर में तो पैच वर्क का काम भी नहीं किया जाता, नई सड़क बनाना तो दूर की बात है। कंसल ने बताया कि जब तापमान 12 डिग्री से कम आ जाता है तो सड़क बनाने के काम को बंद कर दिया जाता है। कम तापमान में सड़क को वर्कअप होने में टाइम लगता है। 30 से 35 डिग्री तापमान में ही सड़क बाइंडअप हो पाती हैं। पूरा मेटिरियल भी डाल दिया जाए तब भी कम तापमान के कारण बजरी उखड़ जाती है।

लॉकडाउन व मेटिरियल न मिलने के कारण यह काम लेट हुआ है। जहां सड़क पर जोड़ हैं वहां दिक्कत आई है। सड़क पर 25 एमएम की लेयर बिछाई गई है। 3 साल तक सड़क के रखरखाव का जिम्मा ठेकेदार का है। जहां भी सड़क पर बजरी उखड़ी है, ठेकेदार उसे ठीक करके देगा।
राजिंद्र कुमार, तत्कालीन जेई, पीडब्ल्यूडी विभाग।

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