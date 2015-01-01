पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अपराध:बैटरी चोर ने कबूली 11 वारदात, मुलाना पुलिस की पीसीआर पर फायरिंग में भी था हाथ

मुलाना2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो।
  • पंचकूला में बैटरी चोरी के मामले में पकड़े आराेपी काे प्राेडक्शन वारंट पर लाई थी पुलिस, 5-6 सदस्याें का है गिराेह

प्रोडक्शन वारंट के बाद 3 दिन के रिमांड के दाैरान बैटरी चोरी के आराेपी ने 11 वारदात करने की बात कबूली है। सीआईए नारायणगढ़ ने आरोपी के पास से 4 बैटरी भी बरामद की हैं। पूछताछ में सामने आया है कि इस गिरोह में 5 से 6 लोग शामिल हैं और सभी यूपी के रहने वाले हैं। 22 अक्तूबर को थाना छप्पर के पास मुलाना पुलिस की पीसीआर पर फायरिंग करने के पीछे भी इस गैंग का हाथ है।

ये लोग टेलीफोन एक्सचेंज से बैटरी बैंक चुराकर कबाड़ी को या लोगों को बैटरी बेच देते थे। बता दें की 15 दिसंबर को सीआईए नारायणगढ़ ने आरोपी मोहम्मद नदीम वासी कैराना यूपी को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर कोर्ट से 3 दिन के रिमांड पर लिया था। हेरिटेज गार्डन, सेक्टर-5, करनाल निवासी गगनदीप ने पुलिस को शिकायत दी थी कि किसी ने गांव अलीपुर में टावर की बाउंड्री में घुस कर 48 बैटरी चोरी कर ली हैं। आरोपी नदीम काे पंचकूला में एक बैटरी चोरी के मामले में पकड़ा गया था। वहीं से सीआईए स्टाफ इसे प्रोडक्शन वारंट पर लाया था।

22 अक्टूबर काे पीसीआर पर की थी फायरिंग
22 अक्टूबर की अलसुबह मुलाना पुलिस की पीसीआर चोरी का सामान ले जा रही पिकअप का पीछा कर रही थी। थाना छप्पर के पास पिकअप में सवार बदमाशों ने पहले तो पीसीआर पर पत्थर बरसाए थे। उसके बाद तमंचे से फायर कर दिया था। गोली पीसीआर पर लगी थी। उसके बाद पिकअप सवार बदमाश पाबनी की ओर फरार हो गए थे। मुलाना पुलिस की शिकायत पर थाना छप्पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट, जान से मारने की कोशिश व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के जुर्म में मामला दर्ज किया था। ये बदमाश रामगढ़ के खंगेसरा से सामान चुराकर भागे थे। इतना ही नहीं बिलासपुर थाना क्षेत्र में पुलिस पर हमला करने के पीछे भी इसी गिरोह का हाथ है।

आरोपी ने पूछताछ में 11 वारदात करने की बात कबूली है। इस गिरोह में 5 से 6 लोग शामिल हैं। पूछताछ में एक कबाड़ी का नाम भी सामने आया है, जिसे यह गिरोह बैटरियां बेचता था। मुलाना पुलिस की पीसीआर पर फायरिंग व बिलासपुर थाना क्षेत्र में पुलिस पार्टी पर हमला करने में भी इसी गिरोह का हाथ है। बाकी आरोपियों को भी जल्द काबू कर लिया जाएगा। अरविंद कुमार, इंचार्ज, सीआईए नारायणगढ़।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें