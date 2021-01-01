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हादसा:नेशनल हाईवे पर वाहन की टक्कर से साइकिल सवार घायल, केस दर्ज

मुलाना5 घंटे पहले
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नेशनल हाईवे-344 पर स्थित रूकड़ी गांव के पास तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से साइकिल सवार रूकड़ी निवासी रिखी राम गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे राहगीराें ने एमएम अस्पताल पहुंचाया, वहीं आराेपी फरार हाे गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची।

सूरजपाल ने पुलिस काे शिकायत दी कि 28 जनवरी को उसके पिता रिखी राम साइकिल से दोसड़का किसी काम से गए थे। करीब 5 बजे जब वे लाैट रहे थे तो रूकड़ी का पास पीछे से आए एक वाहन ने उन्हें चपेट में ले लिया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ धारा 279 व 337 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है।

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