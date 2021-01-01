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लापरवाही:गोशाला-नंदीशाला से कैसे बाहर पहुंच रहा टैग लगा बेसहारा गाेवंश

मुलाना2 घंटे पहले
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  • प्रशासन नंदीशाला नहीं भेज रहा, नंदीशाला सदस्य बाेले- उनके दाे सांड ही भागे थे, बाकी हमारे नहीं

लाेग व संस्थाएं बेसहारा पशुओं काे पकड़कर नंदीशाला में पहुंचा रहे हैं। नंदीशाला में इन पशुओं काे टैग लगाकर रखा जाता है। नंदीशाला प्रशासन ही इनकी देखभाल करता है, लेकिन धीन गांव में टैग लगे ऐसे पशु खुलेआम घूम रहे थे। ये पशु किसानाें और ग्रामीणाें के लिए मुसीबत बनने लगे ताे लाेगाें ने मिलकर इनकाे स्कूल के ग्राउंड में बंद कर दिया। लगभग दाे दर्जन पशु पिछले एक हफ्ते से ये मैदान की चारदिवारी में कैद रहे। इन पशुओं काे न ताे भरपेट खाना मिल पाया और न ही प्रशासन इनकाे यहां से नंदीशाला में भिजवा पाया।

ग्रामीणों का कहना है कि वे इस बारे में कई बार प्रशासन से बात कर चुके हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों ने इस मामले की सूचना एसडीएम बराड़ा को दी थी और इन पशुओं को टंगैल नंदीशाला में भिजवाने की मांग की थी। लेकिन इस ठंड में भी ये पशु यहीं एक हफ्ते तक कैद रहे। ग्रामीण अनिल कुमार, जसविंदर, रमेश, यशपाल आदि का कहना है कि अब हालात ये हैं कि गांव के नन्हे-मुन्ने बच्चे भी इन्हीं बेसहारा पशुओं के बीच खेलते रहे।

ग्रामीण बोले-फसलों को पशु पहुंचा रहे नुकसान

ग्रामीणाें का कहना है कि जब से टंगैल में प्रशासन ने बेसहारा पशुओं के लिए नंदीशाला खोली है, तब ये दूरदराज के गांव के लोग भी बेसहारा पशुओं को मुलाना क्षेत्र में छोड़ जाते हैं। उसके बाद ये बेसहारा पशु अपना पेट भरने के लिए फसलों को उजाड़ने में जुट जाते हैं। करीब 10 दिन पहले मुलाना के किसानों ने भी करीब 70 बेसहारा पशु पकड़कर नंदीशाला में भिजवाए थे। लेकिन उसके बाद भी इस क्षेत्र में बेसहारा पशुओं की तादाद कम होने का नाम नहीं ले रही है।

टैग लगे पशु नंदीशाला या गोशाला के?

धीन स्थित खेल के मैदान में जमा पशुओं में से कई पशु ऐसे हैं जिनके कानों पर टैग लगे हैं। इससे यह प्रतीत होता है जैसे ये पशु गाेशाला या नंदीशाला के हैं। ग्रामीण रामकुमार, प्रवीन कुमार आदि का कहना है कि इन टैग की जांच होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि ये पशु कहां से आए हैं।

^मैंने एसडीएम बराड़ा को कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो सकी। मैंने खुद जाकर भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जितना हो रहा है, वे पशुओं की सेवा कर रहे हैं। प्रशासन को इस मामले में जल्द संज्ञान लेकर इन पशुओं को नंदीशाला में भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। नवनीत सैनी, सरपंच, धीन।

^जिस दिन मुलाना से पशु आए थे, उनमें से 2 सांड जरूर रेलिंग तोड़कर भाग गए थे। बाकी ये पशु उनकी नंदीशाला के नहीं हैं। जो लोग लोन पर पशु खरीदते हैं, उन पर भी टैग लगता है। कमलजीत वालिया, सदस्य, टंगैल नंदीशाला।

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