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आरोप:कांग्रेस किसानों के नाम पर प्रधानमंत्री माेदी को बदनाम करना चाहती है: सैनी

नारायणगढ़2 घंटे पहले
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कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस किसानों के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम और केंद्र सरकार को अस्थिर करना चाहती है। तीनों नए कृषि कानून खेती एवं किसानों के लिए लाभकारी हैं। इतना ही नहीं ये कानून साल 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगे।

सांसद गांव मिर्जापुर माजरा स्थित अपने आवास पर लाेगाें की समस्याएं सुनने के बाद मीडिया से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर हुड़दंग व तिरंगे के अपमान को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एक सवाल के जवाब में सांसद ने कहा कि कांग्रेस व उसके सहयोगी दल किसानों को गुमराह एवं बरगला कर राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व राहुल गांधी नहीं चाहते कि किसान हित में काम हो।

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