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कार्रवाई:यूक्रेन भेजने के नाम पर 11.10 लाख की धोखाधड़ी के दो आरोपी गिरफ्तार

अम्बाला18 मिनट पहले
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फाइल फोटो।

यूक्रेन भेजने के नाम पर गुरु नानक नगर कैंट के शैंकी तलवार से 11.10 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी सिपाही मोहल्ला सिटी के प्रवीण व न्यू मॉडल कॉलोनी के राजन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों को कोर्ट से एक दिन के रिमांड पर लिया है। शैंकी तलवार की शिकायत पर 9 सितंबर को आरोपियों के खिलाफ सिटी थाना में धोखाधड़ी व इमिग्रेशन एक्ट में केस दर्ज किया गया था।

शैंकी ने इस मामले में 11 अगस्त को दोनों आरोपियों के खिलाफ एसपी को शिकायत दी थी। शैंकी के मुताबिक प्रवीण रिश्ते में उसकी पत्नी के मामा हैं। जिसने उसके भाई पीयूष व साले मनिंदर को यूक्रेन भेजने के लिए साल 2019 में राजन से मिलवाया था। उन्हें बताया गया था कि राजन उन दोनों को यूक्रेन भेज देगा। उनका साढ़े छह लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से विदेश भेजने को लेकर सौदा हो गया।

प्रवीण ने पैसे की पूरी जिम्मेदारी ली थी। पैसा लेने के बाद राजन और प्रवीण ने आश्वासन दिया था कि 2-3 महीने में वीजा आ जाएगा। 4 महीने बाद भी आरोपी टालमटोल करते रहे। जब इन लोगों से पैसा मांगा तो पहले तो किश्तों में देने की बात कही और फिर इसके बावजूद उन्हें पैसा नहीं दिया। उन्हें पता चला कि राजन को हिसार की एसआईटी भी पूछताछ के लिए लेकर गई है। वहीं, प्रवीण उन्हें कहता है पैसा राजन के पास है।

देसी कट्‌टे के साथ पकड़े आरोपी से पूछताछ के बाद दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार, जेल भेजा

गांव सीवन माजरा चौक बराड़ा से देसी कट्‌टा व कारतूस के साथ पकड़े आरोपी थंबड़ निवासी राजीव कुमार से पूछताछ के बाद सीआईए-1 ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। जिसकी पहचान थंबड़ गांव के सोनू के तौर पर हुई। साेनू का काेर्ट से एक दिन रिमांड मंजूर हुआ। वहीं, पहले से पकड़े आरोपी राजीव काे जेल भेज दिया।

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