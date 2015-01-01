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कोरोना इफेक्ट:लॉकडाउन के बाद 1,979 लोगों ने जीएसटी नंबर सरेंडर किए, 3 हजार रद्द हुए, फिर भी 16% ज्यादा टैक्स आया

अम्बाला2 घंटे पहले
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फाइल फोटो।

कोविड-19 का साइड इफेक्ट अम्बाला की इंडस्ट्री पर पड़ा है। लॉकडाउन खत्म के बाद अक्टूबर 2020 तक उप आबकारी एवं कराधान डिपार्टमेंट (डीईटीसी) सेल टैक्स के सामने 1,979 कारोबारियों ने अपना गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) नंबर सरेंडर कर दिया है। ज्यादातर ने कारोबार बंद होने को वजह बताया। डीईटीसी सेल टैक्स ने भी फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद कमियां पाए जाने पर 3 हजार कारोबारियों के जीएसटी नंबर रद्द कर दिए हैं।

विभाग के चौकाने वाले इन आंकड़ों से यह साफ है कि कारोबार बंद होने से न सिर्फ प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार बंद हुआ है बल्कि काम कर रहे कारोबारियों के लिए भी मुश्किल खड़ी हुई हैं। डीईटीसी सेल टैक्स के रिकॉर्ड के मुताबिक अम्बाला में सालाना टैक्स जमा कराने वाले कारोबारियों की संख्या 20 हजार 786 है।

अक्टूबर में 16 हजार 861 कारोबारियों ने अपना टैक्स जमा करा दिया है। डीईटीसी अम्बाला सुरेंद्र कुमार के मुताबिक अक्टूबर 2019 में कार्यालय में 76.42 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में जमा हुआ था जबकि अक्टूबर 2020 में 88.95 करोड़ रुपए आया है। 4,979 कारोबारियों के जीएसटी नंबर रद्द होने के बावजूद 16.40 प्रतिशत अधिक टैक्स इस बार आया है।

फर्म का जीएसटी नंबर विजिबल-रीडेबल नहीं पाया गया

प्रत्येक ईटीओ ने नए और पुराने सभी जीएसटी नंबर की फिजिकल वेरिफिकेशन की। डीलर ने जीएसटी नंबर लिया हुआ है लेकिन अपने इंडस्ट्री या बड़े अस्पताल के अंदर किसी कमरे में उसे चस्पा किया है। यह नियम के मुताबिक गलत है। कारोबारी को अपने अस्पताल या इंडस्ट्री के बाहर बोर्ड लगाकर लगाया है या लिखवाना है ताकि दूर से उसको देखा और पढ़ा जा सके।

नंबर बारबर और हलवाई तक ने लिया, काम नहीं किया

डीईटीसी ने बताया कि जुलाई 2017 में जीएसटी ऐसे छोटे दुकानदारों ने भी ले लिया जिन्हें जीएसटी नंबर की जरूरत भी नहीं थी। फिजिकल वेरिफिकेशन में नाई और छोटे हलवाई के पास भी जीएसटी नंबर मिला है। सर्विस या रिटेलर क्षेत्र में 20 लाख और गुड्स क्षेत्र में 40 लाख का सालाना टर्नओवर कारोबारी को जीएसटी नंबर की जरूरत है। इससे नीचे कारोबार करने वाले को जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है। डीईटीसी ने कहा कि यदि हरियाणा से बाहर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली या किसी अन्य राज्य में सामान खरीदना या बेचना है तब जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ती है।

जीएसटी नंबर मिला लेकिन कारोबार सामने नहीं आया

डिपार्टमेंट के ईटीओ को जिले में जीएसटी नंबर दुकान या फर्म के बाहर लगा मिला। लेकिन जिसके नाम जीएसटी नंबर था वह सामने नहीं आया। उसे तीन बार मौका दिया गया। लेकिन ऐसे जीएसटी नंबर लेने वाले डीलर सामने नहीं आने पर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है।

जिनके रजिस्ट्रेशन रद्द हुए, उन्हें दस्तावेज वेरिफाई करने वाले अधिकारी नहीं मिल रहे

डीईटीसी सेल टैक्स कार्यालय से सात ईटीओ अश्विनी सोनी, दीविक शर्मा, रमेश बिश्नोई, अवतार सिंह, संदीप नेहरा, अभिषेक वालिया और विमला का एक साथ ट्रांसफर हो गया। उनकी जगह अम्बाला में पांच ईटीओ जिंदल गोयल, नीरज कुमार, जितेंद्र, विजेंद्र धनकड़ और रामेश्वर ने जॉइन कर लिया है। लेकिन एक को छोड़ कर सभी एक सप्ताह की छुट्‌टी पर हैं। सेल टैक्स एडवोकेट रिषी सहगल ने बताया कि डिपार्टमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन में कमियां पाई जाने पर डीलर के जीएसटी नंबर रद्द किए हैं लेकिन उन्हें समय पर सूचना नहीं दी है। कंपोजीशन कैटेगरी के डीलर अपनी जीएसटी रिटर्न 3 महीने के बाद जमा कराते हैं और जब अपना खाता खोल रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि उनका जीएसटी नंबर रद्द हो चुका है। बीते कई दिनों से डिपार्टमेंट में जा रहे हैं लेकिन ईटीओ नहीं है और डीईटीसी के पास इसको दोबारा से शुरू करने की पावर नहीं है। इसलिए ऐसे डीलर को परेशानी हो रही है।

ज्यादा डीलर कंपोजीशन कैटेगरी में

केमिस्ट, होटल और रिटेल से जुड़े ज्यादातर कारोबारी कंपोजीशन कैटेगरी में शामिल है। केमिस्ट शॉप मालिक सरकार को एक लाख की सेल पर एक प्रतिशत का टैक्स और होटल कारोबारी पांच प्रतिशत का टैक्स सरकार को देते हैं। सेल टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक कैटेगरी में सुविधा यह है कि सिर्फ सेल्स की जानकारी डिपार्टमेंट को देनी है और दूसरा तीन महीने में रिटर्न जमा करानी है।

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