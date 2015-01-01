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कोविड-19:एक घर में कोरोना से 2 मौत; मां के संस्कार के कुछ घंटे बाद कारोबारी बेटे ने दम तोड़ा

अम्बाला2 घंटे पहले
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नारायणगढ़ में दादी की चिता के नजदीक चाचा की चिता को आग देता भतीजा।
  • नारायणगढ़ की 70 वर्षीय महिला की एमएम अस्पताल में मौत, बेटा पंचकूला के अलकेमिस्ट में भर्ती था

कोविड से नारायणगढ़ के वार्ड-3 में एक ही घर में 24 घंटे के भीतर दो जान चली गईं। बुधवार को मुलाना की एमएम कोविड यूनिट में 70 वर्षीय मां की मौत हुई। उनके अंतिम संस्कार के कुछ घंटे बाद वीरवार तड़के 3 बजे 45 वर्षीय बेटे की पंचकूला के अलकेमिस्ट अस्पताल में मौत हो गई। बेटे का यहां 25 अक्टूबर से इलाज चल रहा था। मृतक का बड़ा भाई 23 अक्टूबर से इसी अस्पताल में भर्ती है जबकि डॉक्टर भतीजा घर में ही आइसोलेट है।

जिनकी मौत हुई है, उनका नारायणगढ़ में किताबों का कारोबार है। परिजनों के मुताबिक उन्हें पिछले कई दिनों से गले में समस्या थी और सांस लेने दिक्कत महसूस हो रही थी। पहले नारायणगढ़ में कोरोना टेस्ट कराया तो रिपोर्ट निगेटिव मिली थी। सांस लेने में दिक्कत बढ़ी तो पंचकूला के अलकेमिस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बड़ा भाई पहले से ही भर्ती था। इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों का कोविड टेस्ट कराया गया। 2 नवंबर को मां की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो मुलाना के एमएम कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया।

कोविड अस्पताल के नोडल इंचार्ज डॉ. एलएन गर्ग के मुताबिक 70 वर्षीय मरीज को कोविड के अलावा निमोनिया और शुगर की समस्या थी। फेफड़ों में संक्रमण था। मरीज को वेंटिलेटर पर रखा गया था, जहां बुधवार सुबह मौत हो गई। नगरपालिका कर्मियों ने नाहन-चंडीगढ़ रोड पर स्वर्ग आश्रम में जहां मां का अंतिम संस्कार किया था, उसके बगल में ही बेटे के शव का संस्कार किया। मृतक की 5 साल की बेटी व पत्नी हैं। शुक्रवार को मां-बेटे का एक साथ फूल चुनने (अस्थि चयन) की रस्म होगी।

इधर, स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में कोरोना से एक ही मौत का जिक्र है। सीएमओ डॉ. कुलदीप सिंह का कहना है कि एमएम कोविड यूनिट में भर्ती यह 70 वर्षीय मरीज एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव मिलीं थी, हालांकि आरटीपीसीआर में उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी।

डॉक्टर भतीजा भी पॉजिटिव

मृतक का भतीजा सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है। उनकी कोविड सैंपल की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आने के बाद घर में ही आइसोलेट किया गया है। घर के बाकी सदस्यों की रिपोर्ट निगेटिव बताई जा रही है। एसएमओ डॉ. संजीव ने कहा कि शुक्रवार से कैंप शुरू किया जा रहा है, इस परिवार के दोबारा सैंपल लिए जा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोरोना का खतरा टला नहीं है। लोग मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग को न भूलें।

मगरपुरा में 60 वर्षीय कोरोना मरीज की मौत

शहजादपुर के गांव मगरपुरा के 60 वर्षीय व्यक्ति की मुलाना की एमएम कोविड यूनिट में मौत हो गई। कोरोना संक्रमित होने पर उन्हें पहले अम्बाला के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 3 नवंबर को एमएम कोविड यूनिट में शिफ्ट किया गया था। डॉ. एलएन गर्ग ने बताया कि जब मरीज को लाया गया तो उनकी हालत नाजुक थी। कोरोना, निमोनिया के अलावा मरीज को शुगर भी थी। पहले दिन से ही वेंटिलेटर पर रखा गया था।

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