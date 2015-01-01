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कोरोना का कहर:कोरोना के 26 नए केस आए अब अस्पतालों में 29 मरीज

अम्बाला19 मिनट पहले
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फाइल फोटो।

कोरोना संक्रमण के शनिवार को 26 नए केस मिले और अब जिले में मरीजों का आंकड़ा 9150 हो गया है। 139 एक्टिव मरीज हैं। अस्पतालों में अब 29 मरीज हैं और शेष होम आइसोलेट हैं। त्योहारी सीजन में मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोग लापरवाह बने हुए हैं।

पिछले करीब एक सप्ताह से मरीजों की संख्या 25 से 30 के बीच ही बनी हुई है। अब जिले में कोरोना के डबल होने की दर 233 दिन है। सिविल सर्जन डॉ. कुलदीप सिंह के मुताबिक अब तक जिले में कुल 1,18,147 सैंपल लिए गए हैं और इनमें से 88,441 सैंपल आरटीपीसीआर से लिए गए। शेष 29,706 सैंपल एंटीजन टेस्टिंग किट से लिए गए हैं। प्रति दस लाख मरीजों पर 1,04,740 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले में मृत्यु दर अब 1.25 प्रतिशत है।

होम आइसोलेशन के नोडल अधिकारी डॉ. राजेंद्र राय के मुताबिक अभी तक जिले में 6712 लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। इनमें से 6602 लोग अपना होम आइसोलेशन पूरा कर चुके हैं। इस दौरान 228 लोगों को अस्पतालों में रेफर किया गया है। सबसे ज्यादा 48 मरीज अम्बाला सिटी में होम आइसोलेट हैं। कैंट में 29, चौड़मस्तपुर में 20, नारायणगढ़, मुलाना में 4-4, शहजादपुर में 3 व बराड़ा में 2 मरीज होम आइसोलेट हैं।

इन इलाकों से मिले मरीज
सिटी के मॉडल टाउन से 2 मरीज मिले हैं। वहीं, सेक्टर-1, सेक्टर-9, कबीर नगर से एक-एक मरीज, कैंट की डिफेंस कॉलोनी से 2 मरीज, एयरफोर्स स्टेशन से एक मरीज, रंगिया मंडी, प्रभु प्रेम पुरम, मति दास नगर, बीसी बाजार, कैंट थाना, महेश नगर, कच्चा बाजार, संभालखा व खेड़ी मानकपुर से एक-एक मरीज मिला।

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