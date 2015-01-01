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बड़ी कार्रवाई:पंजाब में यूरिया सप्लाई के लिए खड़े 3 ट्रक, 1 ट्राला और ट्रैक्टर-ट्राॅली पकड़ी

अम्बाला7 मिनट पहले
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अम्बाला में यूरिया के ट्रक पकड़े।
  • ब्लैक मार्केटिंग के आरोपी सेवा केंद्र संचालक समेत तीन पर केस

नई अनाज मंडी में कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. गिरीश नागपाल ने शुक्रवार रात रेड कर अनाज मंडी में खड़े तीन ट्रक, एक ट्राला व एक ट्रैक्टर-ट्राॅली में लदा राष्ट्रीय कैमिकल फर्टिलाइजर केे 1675 कट्‌टे यूरिया खाद्य पकड़ा। यह यूरिया खाद्य हरियाणा के किसानों के लिए मंगाया था, लेकिन इसे अनाज मंडी में मौजूद कृषि सेवा केंद्र से पंजाब में भेजा जा रहा था। एक कैंटर यूरिया खाद्य पंजाब पहले ही भेजा जा चुका था।

टीम ने रात करीब सवा 10 बजे रेड की तो यहां मौजूद लेबर रफू-चक्कर हो गई। डॉ. गिरीश नागपाल की शिकायत पर कृषि सेवा केंद्र के मालिक, मौके पर मौजूद मिले उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी केशव व खरड़ में पंजाब खेती बाड़ी सेंटर के संचालक सुरेश कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया है। कृषि उप निदेशक के मुताबिक यह खाद्य सोची समझी धोखाधड़ी से पंजाब में ब्लैक मार्केटिंग के लिए भेजा जा रहा था।

ट्रक संख्या एचआर 58 ए-6280 में 395 बैग, ट्रक संख्या एचआर 58 बी-9129 में 770 बैग मिले, एचआर 58 ए-3558 में 492 बैग मिले, पीबी65 एए-2678 में 18 बैग खाद मिला। एक फार्म ट्रैक ट्रैक्टर-ट्राॅली मिला जिस पर नंबर नहीं था। गाड़ी में लोड राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर की 5 नवंबर को जारी बिल्टी व गेट पास कम डिलीवर चालान मिला। इनमें गाड़ी नंबर एचआर 58 ए-6280 में 750 बैग, एचआर 58 बी-9129 में 770 बैग व एचआर 58 ए-3558 में कुल 110 बैग दर्शाए गए थे। इस खाद की बिल्टी केएच स्टोर यमुनानगर से कृषि सेवा केंद्र अम्बाला शहर के नाम कटी हुई थी। जबकि गाड़ी नंबर पीबी 65 एए-2678 में 18 बैग यूरिया मिला जिसकी कोई बिल्टी नहीं मिली।

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