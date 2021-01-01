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कार्रवाई:30 लाख का प्राॅपर्टी टैक्स न चुकाने पर कैंट में रोजगार कार्यालय की खंडहर बिल्डिंग के रास्ते सील

अम्बालाएक घंटा पहले
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अम्बाला | पुराने रोजगार कार्यालय की खंडहर बिल्डिंग को सील करते अधिकारी। - Dainik Bhaskar
अम्बाला | पुराने रोजगार कार्यालय की खंडहर बिल्डिंग को सील करते अधिकारी।
  • कार सर्विस सेंटर पर कार्रवाई के लिए पहुंची टीम, प्राॅपर्टी मालिक ने एक लाख का चेक दिया ताे लाैटी

प्रॉपर्टी टैक्स न चुकाने पर नगर परिषद प्रशासन ने कैंट में दो जगहों पर कार्रवाई की। पहली कार्रवाई फारुखा खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ पुराने रोजगार कार्यालय की खंडहर बिल्डिंग पर की गई। बिल्डिंग में जाने वाले दोनों रास्ते नगर परिषद की ओर से सील कर दिए गए हैं।

सचिव राजेश कुमार ने बताया कि उनके रिकॉर्ड के मुताबिक प्राॅपर्टी सुरजीत सिंह गुलाटी के नाम है और लंबे से समय प्राॅपर्टी मालिक नप प्रशासन का टैक्स नहीं चुका रहा था। नप प्रशासन कई बार सुरजीत सिंह को नोटिस भी दे चुका है लेकिन फिर भी टैक्स नहीं चुकाया जा रहा था।

सचिव राजेश कुमार ने बताया कि खंडहर बिल्डिंग मालिक पर 29.95 लाख का टैक्स पेंडिंग है जिसे न चुकाने पर नगर परिषद की ओर से यह कार्रवाई की जा रही है। सचिव ने बताया कि प्राॅपर्टी टैक्स न चुकाने पर प्राॅपर्टी सील करने की दूसरी कार्रवाई बत्तरा पैलेस के सामने किराये की बिल्डिंग में चल रही एक कार कंपनी के सर्विस सेंटर पर हुई। लेकिन नप की कार्रवाई होते देख कर प्राॅपर्टी मालिक ने एक लाख रुपए का चेक मौके पर दे दिया है। इसलिए नप ने यहां पर सीलिंग की कार्रवाई रोक दी और चेक लेकर वापस लौट आई।

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