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मीटर चाेरी का खेल:10 से 70 हजार यूनिट तक के बैकलाॅग रीडिंग वाले 5 मीटर पकड़े, एवरेज बिल भेज रहे थे कर्मी

अम्बाला2 घंटे पहले
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फाइल फोटो।
  • 28 अक्टूबर काे एनवाईजी एजेंसी कर्मी से मिली थी 10 हजार की फर्जी रसीद व चाेरी का मीटर

मीटर चाेरी का खेल पकड़ा जाने के बाद अब बिजली निगम ने दुर्गानगर, कंचघर, जग्गू माजरा व आसपास के एरिया से ऐसे 5 मीटर पकड़े हैं जिनमें 10 हजार से 70 हजार यूनिट तक बैकलाॅग मिला है। बताया जा रहा है कि इन मीटराें में रीडिंग ज्यादा मिली है और एनवाईजी एजेंसी के कर्मी कम रीडिंग नोट कर कंज्यूमर काे एवरेज बिल देते थे। निगम अधिकारियाें ने चेकिंग में पाया कि 1 मीटर में ताे करीब 70 हजार यूनिट एकत्रित मिली।

इसी तरह अन्य मीटराें में करीब 33 हजार, 23 हजार और 10 हजार यूनिट तक बैकलाॅग मिला है। इन 5 मीटराें में 3 कमर्शियल मीटर हैं और 2 डाेमेस्टिक। चाेरी के मीटर की चेन दाे जगह मिलने के बाद अधिकारियाें ने ऐसे मीटरों काे खंगालना शुरू किया है, जिनका बिल पहले ज्यादा आता था, मगर एकदम एवरेज या कम बिल आने लगा।

बादशाही बाग ईस्ट सब-डिविजन एसडीओ गाैरव कुमार ने बताया कि 28 अक्टूबर काे उन्हाेंने एनवाईजी एजेंसी के कर्मी से 10 हजार की फर्जी रसीद और चाेरी का मीटर मिलने के बाद पुलिस काे शिकायत दी थी। इसके बाद निगम की जांच में पता चला था कि चाेरी कर एक से दूसरी जगह पर मीटर लगाए गए। इन मीटर काे पैक कर लैब भेजा गया है।

पुलिस ने निगम द्वारा पकड़े गए मीटर का रिकाॅर्ड मांगा है। निगम ने जिन साइट पर कार्रवाई की है, उन साइट का रिकाॅर्ड बनाकर पुलिस काे देंगे। साथ ही ऑरिजिनल रसीद, एनवाईजी एजेंसी कर्मी व स्टाफ के बयान भी पुलिस काे साैंपे जाएंगे। मामले से जुड़े सभी साक्ष्य सिंचाई एवं बिजली विजिलेंस थाना में भी भेजे जाएंगे। वहीं, जिन मीटर में यूनिट का बैकलाॅग मिला है। उनकी लीगल लाॅ वन (एलएल-वन) चेकिंग रिपाेर्ट बनाई गई है।

बिजली निगम यह कार्रवाई कर चुका
बिजली निगम ने एनवाईजी एजेंसी कर्मी से 10 हजार की फर्जी रसीद और चाेरी का मीटर पकड़ने के बाद अपने स्तर पर एक जगह से दूसरे जगह लगाए चाेरी के मीटर पकड़े थे। अम्बा मार्केट के मीटर काे सेक्टर-9, सेक्टर-9 के मीटर काे धूलकाेट लगाया गया था। धूलकाेट से उतारा गया मीटर एनवाईजी एजेंसी कर्मी की एक्टिवा की डिग्गी से निगम अधिकारियाें ने बरामद किया था। दूसरी चेन में सेक्टर-9 से चाेरी हुआ मीटर नाहन हाउस में एक महिला के घर लगा मिला था। निगम एसडीओ गाैरव पुलिस चाैकी नंबर 5 में शिकायत दे चुके हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक केस दर्ज नहीं किया है। पुलिस चाैकी नंबर-5 इंचार्ज सुलतान सिंह ने बताया कि मामले में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जल्द ही केस दर्ज किया जाएगा।

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