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अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी दिवस आज:50 साल पहले घर-व्यापार छाेड़ तिब्बत से आकर बसे थे 28 परिवार, अब आजीविका के लिए कर रहे मेहनत

अम्बाला10 मिनट पहले
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50 साल से अम्बाला कैंट के मच्छी मोहल्ला में रह रहे तिब्बत से आए लोग।

10 मार्च 1959 काे चीन ने तिब्बत पर कब्जा करने के लिए हमला किया ताे काफी लाेग मारे गए थे। इस दाैरान जान बचाने के लिए कई लाेग अपना घर व काम छाेड़कर परिवाराें के साथ निकल पड़े। इन लाेगाें ने नेपाल के रास्ते से भारत में प्रवेश किया और ऊना, कुल्लू, कर्नाटक के अलावा कई शहराें में जाकर बस गए। यहां नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत की। ऐसे ही कुछ परिवार 1970 के दाैरान अम्बाला में आकर बसे और अब यहीं पर रहकर अपनी जीविका चला रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी दिवस पर उन लाेगाें से बातचीत की गई जाे 50 साल पहले कैंट के मच्छी माेहल्ले में आकर बसे। 28 परिवाराें ने मिलकर तिब्बती शरणार्थी एसाेसिएशन बनाई।

नेपाल के बाॅर्डर से पहुंचे कुल्लू, इन परिवाराें के कई युवा सेना में भी
तिब्बती शरणार्थी एसाेसिएशन के प्रधान साेनम ने बताया कि 1960 की बात है जब मम्मी संगमाे व पापा शिलाैक तिब्बत से निकलकर 3 भाई-बहनाें के साथ नेपाल के बाॅर्डर से हाेते हुए कुल्लू पहुंचे। वहां वे ऊन और छुरा (पनीर) का बिजनेस छाेड़कर आए थे। नेपाल पहुंचने के बाद वहां उन्हाेंने राेड बनाने व मजदूरी का काम किया। कुछ पैसे जमा करने के बाद हींग-जीरा बेचना शुरू किया। 1970 में वे अम्बाला आए और यहीं रहने लगे। यहां सर्दियाें के समय में कपड़ाें की फेरियां लगाकर सेल करते। प्रधान साेनम ने बताया कि इन परिवाराें में से कई युवा सेना में भर्ती हैं। कुछ परिवाराें के मुखिया साल में 8 महीने कुल्लू व पहाड़ी क्षेत्राें में पीडब्ल्यूडी की तरफ से चल रहे सड़क निर्माण प्राेजेक्ट में काम करते हैं और 4 महीने यहां आकर सर्दी के कपड़े बेचते हैं।

हर साल लगती है तिब्बती मार्केट
तिब्बती शरणार्थी एसाेसिएशन की तरफ से हर साल गांधी मार्केट व शहर में सर्दियाें के कपड़ाें की मार्केट लगती है। जाे 4 महीने के लिए इन लाेगाें का बिजनेस है। प्रधान साेनम ने बताया कि स्थाई बिजनेस शुरू करने के लिए गृहमंत्री अनिल विज काे भी गुजारिश कर चुके हैं। अभी ये परिवार मच्छी माेहल्ला में रहते हैं। इस एसाेसिएशन में उपप्रधान नमगिल, श्रींग टाशि मेंबर, कर्मा, थाेमें, कर्मा साेनम, साेनम ऊटूप, नीमालामाें, कार्चुन शामिल हैं।

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