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सीटेट परीक्षा:ट्विनसिटी में 5663 अभ्यर्थियाें ने दिया सीटेट, 2895 अनुपस्थित रहे

अम्बाला सिटी3 घंटे पहले
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कैंट और सिटी में बनाए गए 10 सेंटराें पर रविवार काे 2 चरणाें में सीटेट परीक्षा हुई। पहले चरण में सुबह 9:30 से दाेपहर 12 बजे 4567 में से 2985 अभ्यर्थियाें ने परीक्षा दी। 1582 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। दूसरे सत्र में दाेपहर 2 से शाम 4:30 बजे तक 3991 में से 2678 अभ्यर्थियाें ने परीक्षा दी और 1313 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

दाेनाें चरणाें में कुल 8558 में से 5663 अ‌भ्यर्थियाें ने परीक्षा दी और 2895 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। सिटी में एसए जैन माॅडल, मुरलीधर डीएवी पब्लिक, पीकेआर जैन पब्लिक, पुलिस डीएवी पब्लिक और कैंट में डीएवी पब्लिक रीवरसाइड, बीपीएस, एसडी विद्या, आर्मी पब्लिक स्कूल, केवी नंबर-टू, लाॅर्ड महावीर स्कूल में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे।

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