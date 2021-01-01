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बच्चों को राहत:मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 947 विद्यार्थियों ने कराया कोरोना टेस्ट, पहले हुए 650 टेस्ट में सभी निगेटिव

अम्बाला सिटीएक घंटा पहले
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सिटी सिविल अस्पताल मे काेराेना टेस्ट करवाने के लिए लाइन में लगे छात्र और परिजन। - Dainik Bhaskar
सिटी सिविल अस्पताल मे काेराेना टेस्ट करवाने के लिए लाइन में लगे छात्र और परिजन।
  • बुधवार को कोरोना के 3 पॉजिटिव केस मिले, 10 स्वास्थ्य कर्मियों ने लगवाई वैक्सीन

स्कूल जाने से पहले छात्र-छात्राएं कोरोना टेस्ट के लिए आगे आ रहे हैं। बुधवार को बड़े स्तर पर 947 विद्यार्थियों के आरटीपीसीआर टेस्ट हुए। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इससे पहले सोमवार व मंगलवार को हुए 650 टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आई है।

वहीं, मंगलवार को कैंट अस्पताल में बिना टेस्ट किए विद्यार्थियों को स्लिप जारी किए जाने का संज्ञान लेते हुए सिविल सर्जन ने स्पष्ट किया कि आरटीपीसीआर टेस्ट कराने पर ही विद्यार्थियों व अध्यापकों को मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

सीएमओ डॉ. कुलदीप सिंह ने बताया कि कोरोना का टेस्ट निशुल्क है और यह संक्रमण के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से किया जा रहा है। वहीं, बुधवार को कोरोना के 3 नए केस भी मिले। अम्बाला सिटी, कैंट व मुलाना में एक-एक केस मिला। अब जिले में कोरोना केसों का कुल आंकड़ा 11,857 हो गया है। वहीं, 8 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया गया।

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब जिले में कुल 50 एक्टिव केस हैं। जिले में इलाज की दर अब 98.35 प्रतिशत पहुंच गई है और कोरोना केसों के डबल होने की दर 500 दिन है। जिले में अभी तक 2,09,821 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। वहीं, ब्रिटेन से जिले में आए सभी 94 लोगों के टेस्ट हो चुके हैं। सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई।

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