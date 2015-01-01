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  • 983 Voters Will Elect Deputy Prime Minister And General Secretary, Voting From 9 To 4 Pm, Counting Will Be From 5 Pm

बार चुनाव आज:983 मतदाता चुनेंगे उपप्रधान और महासचिव, 9 से 4 बजे तक वोटिंग, 5 बजे से हाेगी गिनती

अम्बाला2 घंटे पहले
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फाइल फोटो।
  • उपप्रधान पद के लिए सीधा और महासचिव के दावेदाराें में चारकाेणीय होगा मुकाबला

अम्बाला बार एसोसिएशन का चुनाव प्रचार वीरवार काे थम गया। शुक्रवार सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वोटिंग होगी और दोपहर 12:30 से 1 बजे तक लंच ब्रेक रहेगा। 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। उपप्रधान पद के लिए एडवोकेट मनप्रीत सिंह व प्रवेश गोयल के बीच सीधा मुकाबला होगा।

वहीं, महासचिव पद के लिए एडवोकेट संजीव कुमार, विवेक महर्षि, रोहित गर्ग व दया राम के बीच मुकाबला होगा। इस चारकोणीय मुकाबले में 225 के आस-पास वोट हासिल करने वाला दावेदार जीत दर्ज कर पाएगा। बार चुनाव में 983 एडवोकेट मतदाता हैं।

वीरवार को प्रत्याशियों ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रचार में जोर लगाया। देर रात तक ये सभी दावेदार चैंबर्स, वकीलों की हाउसिंग सोसाइटी, आइडियल लाइब्रेरी समेत अन्य मुद्दों पर मतदाताओं से संपर्क साधने में लगे रहे।

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