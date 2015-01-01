पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Haryana
  • Ambala
  • After A Year, Waste Will Rise Again In The Corporation Area, 150 Organizations Said We Will Pick It Up Ourselves

शहर में सफाई की पहल:एक साल बाद फिर निगम क्षेत्र में डोर-टू-डोर उठेगा कचरा, 150 संस्थाओं ने कहा- हम तो खुद ही उठाएंगे

अम्बाला3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • 20 वार्डों में रिहायशी व काॅमर्शियल संस्थानों से हर रोज निकल रहा 140 टन गारबेज

एक साल बाद अर्बन लोकल बॉडीज डायरेक्टर ऑफिस ने डोर-टू-डोर गारबेज कलेक्शन से लेकर सेग्रिगेशन और ट्रांसपोर्टेशन के टेंडर को मंजूरी दे दी है। यह टेंडर 2250 रुपए प्रति टन गारबेज के हिसाब से दिया गया है। निगम अधिकारी दीपावली से पूर्व टेंडर का वर्क ऑर्डर देने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि त्योहार के दिनों में शहर में गंदगी न हो। सिटी में डोर-टू-डोर गारबेज कलेक्शन का काम बंद हुए एक साल से ज्यादा वक्त हो गया है। लोग भी परेशान थे कि उन्हें निजी सफाई कर्मियों को ज्यादा पैसे देकर घर का कूड़ा उठवाना पड़ रहा था।

हर रोज 3.15 लाख होंगे खर्च

शहर के 20 वार्डाें से रिहायशी तथा काॅमर्शियल संस्थानों से हर रोज 140 टन गारबेज निकलता है। एक टन कूड़े को ठिकाने लगाने का खर्च 2250 रुपए है। यानि 1 दिन में निगम को 3.15 लाख रुपए कूड़े का निस्तारण करने के लिए खर्च करने होंगे। साल में लगभग 11.50 करोड़ रुपए कूड़े के निस्तारण पर निगम खर्च करेगा।

90 हजार यूनिट शहर में

शहर में 90 हजार यूनिट हैं। इनमें रिहायशी और कामर्शियल भवन शामिल हैं। प्राॅपर्टी टैक्स के साथ जो डोर-टू-डोर गारबेज कलेक्शन का बिल आता है, वह लगभग 6.50 करोड़ है। बाकी का जो लगभग 5 करोड़ रुपए का बिल है वह निगम एजेंसी को अपने खाते से चुकाएगा। सिटी में जो बड़े कामर्शियल संस्थान हैं, उन्होंने कहा कि वह अपने यहां के कूड़े का निस्तारण खुद कराएंगे। इस संबंंध में इन संस्थानों को निगम को एक एफिडेविट देना होगा, ताकि अगर उनका कूड़ा निगम एरिया में गिरता है तो उन पर कार्रवाई की जा सके।

एजेंसी ने कुछ दस्तावेज निगम में जमा कराने हैं। इसके बाद एजेंसी को वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। दीपावली से पहले एजेंसी डोर-टू-डोर गारबेज कलेक्शन का काम शुरू कर देगी। -वीरेंद्र सहारण, कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, अम्बाला सिटी

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें