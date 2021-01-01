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पत्नी का आरोप:लव मैरिज के बाद ऑस्ट्रेलिया गए, दहेज के लिए प्रताड़ित किया तो पति पर करवाया केस दर्ज

अम्बाला सिटीएक घंटा पहले
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  • दहेज के लालच में मारपीट करता है पति

इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए युवती को जिम में मिले कंचघर के रहने वाले युवक विकास सिंगला से प्यार हो गया। शादी हुई तो ससुरालियों ने दहेज के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। पीड़िता के मुताबिक उसने अपने माता-पिता के पैसे से ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीजा लगवाया और पति को आश्रित के तौर पर साथ ले गई।

इसके बावजूद उसके पति ने उससे दहेज के लालच में मारपीट जारी रखी। अब सिटी पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पति विकास सिंगला व सास-ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया है।

पीड़िता के मुताबिक उसकी शादी 19 सितंबर 2014 को मनसा देवी कांप्लेक्स में हुई थी। शादी के बाद से ही उसके ससुरालियों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। शादी के बाद भी उसके परिजनों ने आरोपी पति व सास-ससुर को पैसा व गहने दिए। पीड़िता के मुताबिक उसके माता-पिता ने यह सोचकर उसका वीजा लगवाया कि ऑस्ट्रेलिया जाकर उनके व्यवहार में सुधार आ जाएगा।

8 अक्टूबर 2015 को वह हायर स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया गई तो पति को आश्रित के तौर पर साथ ले गई थी। हालांकि, पति के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। जो उसके मानसिक एवं शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करता था।

जिसने उसे सुसाइड नोट छोड़ कर फंसाने जैसी धमकी दी और उसके पासपोर्ट व अन्य कागजात अपने कब्जे में कर लिए। जिसने कागजात की एवज में 2 लाख मांगे। उसने परिजनों से 2 लाख रुपए मंगवाए और अपने दस्तावेज वापस लिए। जब वह ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद ससुराल गई तो उसे पति, सास-ससुर ने मारपीट कर घर से निकाल दिया।

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