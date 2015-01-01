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घरेलू विवाद:ससुराल से अलग होने के बाद बहू ने डिपू से राशन लिया तो सास ने कटवा दिया राशन कार्ड से नाम

अम्बालाएक घंटा पहले
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फाइल फोटो।
  • इंस्पेक्टर से बहू बोलीं- नाम मरने पर काटता है, आपने डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मांगा

राशन कार्ड दिखा कर बहू ने अपने डिपो होल्डर से राशन ले लिया। इससे गुस्साई सास ने अपनी बहू का खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के राशन कार्ड से नाम कटवा दिया। मामले की भनक लगते ही तेली मंडी में रहने वाली बहू सोनी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यालय में पहुंच गई और इंस्पेक्टर दीपक कुमार से पूछा कि उसका नाम किस आधार पर काटा गया है? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया कि राशन कार्ड की मुखिया लक्ष्मी देवी ने ऑनलाइन एक रिक्वेस्ट की थी कि उसके राशन कार्ड से सोनी का नाम काट दिया जाए।

इसी रिक्वेस्ट पर हमने आपका नाम काट दिया है। बहू ने इंस्पेक्टर से कहा कि नाम काटते वक्त आप कोई दस्तावेज नहीं मांगते। इंस्पेक्टर ने कहा कि परिवार मुखिया के कहने पर ही कार्रवाई होती है। इंस्पेक्टर से बहू ने कहा कि उसका अपने पति से मनमुटाव चल रहा है इसलिए वह कुछ दिन से पति से दूर रही है। पति उसको खर्च नहीं देता। इसलिए उसने दो बार राशन कार्ड पर घर चलाने के लिए राशन ले लिया।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को राशन कार्ड से नाम काटने से पहले कम से कम सास लक्ष्मी से पूछताछ करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि विभाग के पास आप नाम कटवाने के लिए चलो जाओ तो विभाग डेथ सर्टिफिकेट या नाम कटवाने का कारण मांगता है। इंस्पेक्टर के सामने महिला यह कहते हुए रो पड़ी कि वह तो अभी जिंदा है उसके तीन बच्चे भी हैं। इंस्पेक्टर ने महिला से कहा कि इस मामले में आपकी सास को बुलाया जाएगा। पूछताछ के बाद नाम जोड़ने का आश्वासन दिया गया है।

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