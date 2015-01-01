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ठगी का मामला:बसपा नेता चनालिया व मां कमलेश पर नौकरी लगवाने के नाम पर धाेखाधड़ी का एक और केस

अम्बाला32 मिनट पहले
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राजेश चनालिया (फाइल फोटो)
  • सिटी के मनविंद्र सिंह से 7.5 लाख की ठगी, आराेपी मां-बेटा पहले से जेल में बंद

एमईएस में नौकरी लगाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने के आरोपी बसपा टिकट पर चुनाव लड़ चुके राजेश चनालिया व उसकी मां कमलेश पर 7.50 लाख रुपए की धोखाधड़ी का एक और केस दर्ज हुआ है। बलदेव नगर थाना पुलिस ने गीता नगर निवासी मनविंद्र सिंह की शिकायत पर केस दर्ज किया है। मां-बेटे ने मनविंद्र को सेना की वेस्टर्न कमांड कार्यालय चंडीमंदिर में क्लर्क लगवाने का झांसा दिया। उसे कुछ दिन नौकरी भी करवाई, मगर जल्द ही ठगी का खेल उजागर हो गया। बता दें कि मां-बेटे पर जिले के अलग-अलग थानों में ठगी के कई केस दर्ज हैं और दोनों इस समय जेल में हैं।

सिटी के शिवपुरी काॅलोनी गीता नगर निवासी मनविंद्र ने बताया कि उसके पिता बलदेव सिंह एमईएस कैंट में कार्यरत थे। पिता के साथ कमलेश भी बतौर क्लर्क कार्यरत थी। कमलेश ने उसे बताया कि कमांड कार्यालय चंडीमंदिर में क्लर्क के पद खाली पड़े हैं। यदि वह क्लर्क लगना चाहता है तो वह नियुक्त करवा देगी। इसके लिए उसे 10 लाख रुपए देने होंगे। 7.5 लाख रुपए में उनकी बात पक्की हुई। कमलेश ने कहा कि पैसे तभी लेगी, जब जॉइनिंग लेटर दे देगी।

18 फरवरी को कमलेश अपने पड़ोसी रामपाल के घर आई। मनविंद्र ने बताया कि उसने ब्याज पर पैसे लेकर कमलेश व बेटे राजेश चनालिया को 7.50 लाख रुपए दिए। इसके बाद कमलेश ने लिस्ट भी दिखाई, जिसमें उसका नाम था। जॉइनिंग लेटर देने के बाद कमलेश ने उसे 1 मार्च 2019 से अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए कहा। वह उसके विश्वास में आकर एमईएस कार्यालय कैंट में ड्यूटी करने लगा।

जहां पर कमलेश उसे भेजती, वह वहां ड्यूटी करता था। कमलेश ने उसे कहा था कि उसकी 6 महीने की ट्रेनिंग है। उसने एमईएस कमांड कार्यालय कैंट में ड्यूटी की और कमलेश ने उसके रजिस्टरों पर हस्ताक्षर भी करवाए थे। लेकिन जब अगस्त 2019 तक उसे तनख्वाह नहीं मिली तो इस बारे में उसने कमलेश को कहा। कमलेश ने उसे 4 लाख का चेक दिया, जो बाउंस हो गया। कई बार उससे पैसे मांगे मगर नहीं दिए।

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