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छठ पूजा:षष्ठी पर सूर्य काे अर्घ्य दे मांगा संतान की लंबी उम्र का वरदान

अम्बाला32 मिनट पहले
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अम्बाला | घग्गर नदी में छठ पूजा करती महिलाएं।

आस्था के महापर्व छठ पूजा के तीसरे दिन छठ व्रतियाें ने अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को पहला अर्घ्य दिया। लाेग माथे पर दउरा (टाेकरी) लेकर टांगरी नदी, घग्गर व वीरजी की कुटिया के पास बने घाटाें की ओर जाते दिखाई दिए। काेराेना के चलते कई लाेगाें ने अपने घराें के आगे गड्डे खाेदकर कृत्रिम घाट बनाकर पूजा की परंपरा काे निभाया। सारा घाट श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। अर्घ्‍य के समय से कुछ देर पहले से ही छठ व्रती जल में खड़े होकर भगवान भास्कर की आराधना करते दिखाई दिए।

वीरवार काे खरना के बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया था। इसके साथ ही शुक्रवार काे आस्‍था के इस महापर्व में भगवान भास्‍कर को व्रतियों ने पहला अर्घ्‍य अर्पित किया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाय खाय के साथ शुरू होने वाले इस पर्व में दो बार सूर्य देव को अर्घ्‍य दिया जाता है।

1 नवंबर शनिवार की सुबह सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाएगा। यह छठ पूजा का दूसरा अर्घ्य होता है जिसके बाद 36 घंटे के लंबे उपवास का समापन हो जाएगा। इस दिन सूर्योदय: 06:58 तथा सूर्यास्त: 5:18 पर होगा। व्रती वहीं पुनः इकट्ठा होते हैं जहां उन्होंने शाम को अर्घ्य दिया था। पुनः पिछले शाम की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है। अंत में व्रति कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं।

रंजू प्रसाद का गाना हमार छठी मइया हुआ रिलीज

तीनाें लुकवा में छठी मइया का सरकार वां... हमार छठी मइया, यह गाना हरियाणा की चीफ पाेस्ट मास्टर जनरल रंजू प्रसाद ने गाया है। छठ पूजा पर इसे रिलीज किया गया। गाैरतलब है कि रंजू प्रसाद ने इससे पहले भी कई गीत गाए हैं। बिहार की रंजू प्रसाद प्रयाग संगीत समिति से गायन में स्नातक है। हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी एसएस प्रसाद से शादी होने के बाद भी उनका संगीत प्रेम और बढ़ गया।

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