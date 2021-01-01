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एक हजार की रिकवरी, बाकी पैसे नशे पर उड़ाए:पेंट कारोबारी को बातों में उलझाकर 30 हजार चुराने के आराेपी गिरफ्तार

अम्बालाएक घंटा पहले
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कैंट में चूना चौक पर 15 जनवरी को पेंट कारोबारी मनोज जैन को बातों में उलझाकर गल्ले से 30 हजार रुपए चुराने वाले दोनों युवक पकड़े गए हैं। इनकी पहचान टांगरी बांध पर परशुराम मंदिर के नजदीक निवासी 20 वर्षीय नितिन पासी व मतिदास नगर निवासी आयुष उर्फ गंजा के रूप में हुई। आयुष बब्याल में अग्रवाल कॉम्प्लेक्स में दुकान में स्नैचिंग के मामले में संलिप्त था, जिसे महेश नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था।

कैंट थाना पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई ताे पूछताछ में उसने नितिन का नाम उगला, जिसे पुलिस ने धर-दबोचा। पुलिस ने बताया कि आयुष पर 3 मुकदमे दर्ज हैं और वह मूलरूप से हांसी के गांव मसूदपुर दाता का रहने वाला है। दोनों आरोपी कोई काम नहीं करते। नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी व स्नैचिंग करते हैं।

पुलिस ने बताया कि चोरी किए पैसाें को भी आरोपियों ने नशे पर उड़ाया है। पुलिस ने आरोपियों से एक हजार रुपए की रिकवरी की है और वारदात में इस्तेमाल एक्टिवा बरामद कर ली है। एक्टिवा नितिन की मौसी के नाम पर है। बुधवार को दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया।

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