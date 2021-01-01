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सहायता राशि मिली:हादसे में जान गंवाने वाले सिपाही के परिवार को 30 लाख की मदद दी

अम्बाला सिटी5 घंटे पहले
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सड़क हादसे में जान गंवाने वाले सिपाही के परिवार को एसएसपी हामिद अख्तर ने बीमा कंपनी की तरफ से 30 लाख की मदद का चेक सौंपा। सिपाही सतनाम सिंह की महेशनगर थाना में तैनाती के दौरान 13 सितंबर 2019 को सड़क हादसे में मौत हो गई थी। रात्रि ड्यूटी के दौरान सिपाही सतनाम सिंह को एसडी कॉलेज के पास एक वाहन ने चपेट में ले लिया था।

बुधवार को एचडीएफसी बैंक की तरफ से बीमा की सहायता राशि में से 20 लाख का चेक सिपाही की पत्नी सुमन देवी व 10 लाख का चेक उनकी माता ओमी देवी को सौंपा गया। एसएसपी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों की भलाई को देखते हुए एचडीएफसी बैंक से अनुबंध किया था। इस अनुबंध के तहत एचडीएफसी बैंक में सेलरी अकाउंट खुलवाने वाले कर्मचारी का 30 लाख का जीवन बीमा भी है।

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