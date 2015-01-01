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डीआरओ को ज्ञापन:बार एसोसिएशन ने वर्क सस्पेंड कर डीसी कार्यालय में धरना दिया, एसपी से मामला रद्द करने और एसएचओ को सस्पेंड करने की मांग

अम्बाला2 घंटे पहले
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डीसी ऑफिस में मांगाें काे लेकर सीटीएम काे ज्ञापन साैंपते वकील।
  • एसो. ने केस फर्जी होने का प्रस्ताव पास किया, कॉपी कोर्ट के जजों को सौंपी, डीसी की अनुपस्थिति में डीआरओ को ज्ञापन सौंपा

कैंट पुलिस की ओर से वकील कमल धाम पर मुकदमा दर्ज होने के मामले में बार एसोसिएशन ने वीरवार को मीटिंग के बाद पूरा दिन वर्क सस्पेंड रखा। बाद में एसोसिएशन ने एकजुट होकर डीसी कार्यालय में धरना-प्रदर्शन किया और डीसी की अनुपस्थिति में डीआरओ विनोद शर्मा को ज्ञापन दिया। दोपहर बाद एसपी राजेश कालिया से मुलाकात करके वकील पर दर्ज मुकदमा रद्द करने, गैर-कानूनी तरीके से वकील को हिरासत में रखने पर कैंट थाना एसएचओ को सस्पेंड करने की मांग की गई।

एसपी ने एसोसिएशन को आश्वासन दिया कि मामले की तफ्तीश की जाएगी, तब तक आरोपी वकील की गिरफ्तारी नहीं होगी। इसके अलावा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष इकबाल सिंह की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर केस को फर्जी बताया गया। सचिव विवेक महर्षि ने बताया कि सेशन जज तथा अन्य न्यायिक अधिकारियों, कमिश्नर कोर्ट, लेबर कोर्ट, कंज्यूमर फोरम को एसोसिएशन के प्रस्ताव की कापी सौंपी।

बार के पूर्व अध्यक्ष रोहित जैन ने कहा कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव के चलते वकील पर फर्जी केस बनाया है। बुधवार को सुबह से शाम तक वकील को कैंट थाने में बिठाकर रखा गया, जबकि उस पर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। फर्जी मामले के खिलाफ उनकी लड़ाई तब तक चलेगी जब तक इस मामले को वापस नहीं लिया जाता।

यह है मामला

सवा साल पहले कैंट तहसील में हुई एक प्लॉट की रजिस्ट्री के मामले में भाजपा वर्कर रमेश सैनी ने एडवोकेट धाम व अन्य पर केस दर्ज कराया है। आरोप है कि रजिस्ट्री कराने के लिए वकील ने 50 हजार की वसूली की। उस वक्त के तहसीलदार व एसडीएम से वकील की शिकायत की, लेकिन उन्होंने उल्टा शिकायतकर्ता को ही धमकाया। यह मामला गृहमंत्री के सामने पहुंचा तो अफसर एक्शन में आए। कैंट पुलिस बुधवार सुबह 11 बजे एडवोकेट धाम को चेंबर से अपने साथ ले गई। 4 बजे तक थाने में बैठाए रखा। वकीलों ने थाने के बाहर हंगामा किया था। करीब साढ़े 5 बजे पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी।

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